Óscar Pérez no cree que la lesión de Malagón modifique mucho la lista de Javier Aguirre para el Mundial

El mundialista en 2010 se mostró afectado por la lesión de Luis Ángel Malagón, quien se había perfilado como uno de los porteros para esta Copa del Mundo

Conejo Pérez habla sobre la lesión de Malagón | Imago7

En una entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, Óscar Pérez, exarquero de la selección mexicana, se mostró visiblemente afectado por la lesión de Luis Ángel Malagón, quien se había perfilado como uno de los porteros clave para el Mundial 2026. Malagón sufrió una grave lesión que lo ha dejado fuera de la competencia por un lugar en el equipo nacional, y Pérez, quien entiende perfectamente la frustración de una situación así, compartió sus sentimientos al respecto.

“Es muy triste porque seguramente Luis Ángel estaba entre los que iban a iniciar el Mundial”, comentó Pérez, quien destacó la importancia de esta lesión para el portero del América, que había estado mostrando un excelente nivel en sus actuaciones. El exguardameta mexicano agregó que al ver la acción, intuyó que algo no estaba bien cuando Malagón volteó para ver hacia atrás, un movimiento que normalmente anticipa una posible lesión grave. “Al final, malas noticias”, expresó Pérez, quien también dejó un mensaje de aliento para el joven portero: “Le digo que esté tranquilo, lo más importante es su recuperación. Por algo pasan las cosas, y le deseo mucha suerte en su proceso de recuperación.”

Pérez, quien también vivió situaciones complicadas en su carrera, reflexionó sobre el impacto emocional que una lesión de esta magnitud puede tener en un jugador, especialmente cuando se trata de una oportunidad tan importante como el Mundial. “Te decepciona, te pone triste y te molesta”, señaló, reconociendo que aunque su propia experiencia no fue a través de una lesión, el golpe para un jugador que aspira a jugar en el Mundial es muy duro. El exarquero añadió que la clave es rodearse de la familia y tratar de asimilar el golpe, ya que “la vida sigue” y es probable que Malagón logre superar este obstáculo.

Respecto a la reacción que podría tener el técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, sobre la baja de Malagón, Pérez indicó que no espera grandes cambios en la lista de convocados para el Mundial. “No creo que Javier vaya a variar mucho los llamados”, afirmó. Aunque mencionó que nuevos nombres como Andrés Sánchez, Carlos Moreno y Jurado podrían haber sido considerados, Pérez expresó que Acevedo ha sido constante en sus convocatorias, lo que lo hace uno de los favoritos para estar en la lista final. “Creo que se abre esa posibilidad para Acevedo, aunque también me ha dejado muy buenas impresiones Andrés Gudiño, quien ha sido muy regular como titular”, añadió Pérez, resaltando la estabilidad y las buenas actuaciones del arquero de Cruz Azul.

Sobre los posibles cambios en la portería para la selección mexicana, Pérez comentó que aunque la lesión de Malagón podría abrir la puerta a nuevos candidatos, no ve que haya un gran giro en las decisiones del cuerpo técnico. “No creo que cambie mucho la lista”, reiteró, y añadió que para él, los porteros más sólidos en la competencia son Acevedo y Gudiño, pero también mencionó a Tala Rangel, quien podría tener una oportunidad de ser convocado, a pesar de algunos errores cometidos en el pasado. “Ha tenido errores, pero es parte del aprendizaje”, comentó Pérez, subrayando que Rangel tiene el potencial para formar parte del equipo.

Pérez también destacó que si Guillermo Ochoa sigue jugando en el nivel que ha mostrado, será difícil dejarlo fuera de la convocatoria. “Si sigue jugando, seguro será elegible”, dijo, aunque precisó que no lo ve como titular, ya que la competencia en la portería está muy cerrada. “Yo veo a Tala Rangel y a Acevedo como los porteros más fuertes, pero la situación con Memo es complicada porque no lo percibo como titular”, agregó el exarquero.

En cuanto a los otros posibles convocados, Pérez mencionó que aunque no hay muchos porteros con un proceso establecido, “Andrés [Gudiño] ha demostrado que puede estar”, por lo que no sería sorprendente verlo en la convocatoria final. También mencionó a Carlos Moreno, aunque sin mucha certeza de que su inclusión sea inminente. “Es lo que veo por ahí: Tala, Acevedo y, yo creo, Memo”, concluyó Pérez, asegurando que la portería de México está en buenas manos, pero que las decisiones finales dependerán del rendimiento de los porteros en los próximos meses.

Con la lesión de Malagón, la selección mexicana enfrenta un nuevo desafío en su camino hacia el Mundial 2026. La competencia por un lugar en la portería sigue abierta, pero la experiencia de jugadores como Óscar Pérez da la tranquilidad de que, pase lo que pase, el equipo contará con porteros de gran nivel.

