Mikey Varas destaca el carácter del equipo tras jugar con uno menos ante Toluca

El técnico del San Diego FC destacó la valentía y resiliencia de su equipo tras vencer a Toluca con un hombre menos en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026

Mikey Varas quiere sentenciar la serie en Toluca. Imago 7

El San Diego FC sorprendió en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 al vencer 3-2 al Toluca en el Estadio Snapdragon. Tras el partido, el técnico del conjunto estadounidense, Mikey Varas, resaltó la capacidad de reacción de su equipo después de la expulsión de Marcus Ingvartsen, una situación que obligó a modificar el planteamiento táctico para competir con un hombre menos durante gran parte del encuentro.

Varas explicó que el ajuste principal fue en la salida de balón. “Sabíamos que necesitábamos encontrar nuestro ritmo y seguir jugando contra la presión manteniéndonos valientes. Empujamos a Chris hacia una posición de lateral derecho para que Durant ocupara la central y así mantener la construcción de juego con un jugador menos”, detalló el estratega en conferencia de prensa, quien destacó la valentía de sus futbolistas para seguir buscando espacios pese a la inferioridad numérica.

En la fase defensiva, el plan consistió en cerrar espacios con un bloque medio de 4-4-1 y esperar el momento adecuado para presionar. “La idea era ser pacientes hasta que el balón llegara a las bandas para saltar con nuestros laterales y generar doble presión. De ahí surge el primer gol”, explicó Varas, quien también señaló que el equipo decidió asumir riesgos cuando Toluca retrocedía con el balón, presionando con varios jugadores pese a las desventajas numéricas.

El entrenador también destacó el esfuerzo de sus defensores ante un rival con superioridad en ataque. “Manu y Chris fueron unas bestias esta noche. Tuvieron que lidiar con situaciones de dos contra tres o incluso dos contra cuatro contra jugadores muy buenos y creo que respondieron muy bien”, afirmó, al tiempo que subrayó el carácter mostrado por su plantel para mantenerse competitivo.

Varas reveló que, durante el descanso, el mensaje fue claro: creer en la posibilidad de ganar. “Les pregunté cómo se sentían al entrar al vestidor y la sensación general era que podíamos ganar. Les dije que tendrían que dejar cada gota de esfuerzo en el campo porque iban a cubrir más espacios y no podía haber excusas”, comentó.

El técnico también elogió el desempeño de varios jugadores, entre ellos David Vazquez, quien tuvo impacto en el resultado tras superar una lesión reciente. “Estoy muy feliz por él. Es un chico que trabaja duro, ha tenido altibajos y viene de una lesión en el cuádriceps, pero ha estado brillante en los entrenamientos y se ganó la oportunidad esta noche”, señaló.

Pensando en el partido de vuelta en Toluca, Varas reconoció que la altitud será un factor para considerar, aunque confía en la preparación de su equipo. “La altitud es algo real, el balón se mueve diferente y puede afectar el rendimiento físico, pero es un desafío mental. Ya tenemos la experiencia de haber jugado en Ciudad de México y eso nos hace estar un poco más preparados”, explicó.

Finalmente, el entrenador también destacó la evolución de Luca Bombino, uno de los jugadores que ha ganado protagonismo en el equipo. “Le pedimos que mejorara su producto final en el último tercio y ha dado pasos tremendos. Tiene la madurez para jugar por derecha o izquierda y hoy fue muy efectivo con un hombre menos, llegando desde atrás y aportando calidad en sus centros”, concluyó Varas tras una noche que, según sus palabras, quedará en la memoria de los aficionados del club.

