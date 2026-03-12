Jack Draper sorprende a Novak Djokovic y lo elimina en Indian Wells

El tenista británico se impone 4-6, 6-4 y 7-6 y continúa con la defensa del título; en su siguiente compromiso se enfrentará a Daniil Medvedev

Jack Draper derrota a Djokovic. | IMÁGENES vía Reuters Connect

El británico Jack Draper consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar a Novak Djokovic en el BNP Paribas Open de Indian Wells 2026, resultado que lo mantiene en la pelea dentro del primer Masters 1000 de la temporada. El encuentro se resolvió en tres sets por 4-6, 6-4 y 7-6, después de un partido que superó las dos horas y que se definió en el desempate del tercer parcial.

Con este triunfo, Draper eliminó a uno de los máximos favoritos del torneo y dio un paso importante en su defensa del título conseguido en 2025 en el desierto de California.

Djokovic comenzó el partido con ventaja y se llevó el primer set 6-4, apoyado en su experiencia y en la solidez desde el fondo de la pista. Sin embargo, Draper respondió en el segundo parcial con mayor agresividad en el servicio y logró igualar el duelo 6-4, lo que llevó el encuentro a un tercer set decisivo.

El último parcial mantuvo la tensión durante todos los juegos. Ninguno de los dos jugadores logró romper el saque del rival y el set se definió en tiebreak, donde el británico mostró mayor precisión para cerrar el partido y firmar su victoria más destacada del torneo.

El triunfo de Draper confirma el buen momento del jugador británico en Indian Wells, torneo considerado uno de los más importantes del circuito ATP fuera de los Grand Slam. El BNP Paribas Open se disputa cada marzo en California y forma parte de la categoría Masters 1000, la más relevante después de los cuatro grandes torneos del tenis mundial.

El británico llegó al enfrentamiento tras superar a Roberto Bautista Agut y Francisco Cerúndolo en las rondas previas, lo que lo colocó frente a Djokovic en uno de los partidos más esperados del cuadro masculino. Con este resultado, Draper continúa su camino en el torneo californiano y mantiene la posibilidad de repetir el título obtenido el año anterior.

Después de eliminar al serbio, Draper aseguró su lugar en la siguiente ronda del torneo y mantiene su presencia entre los jugadores que aspiran al título del Masters 1000 de Indian Wells. En su siguiente compromiso enfrentará a Daniil Medvedev, uno de los rivales más constantes del circuito en pistas duras.

La victoria ante Djokovic también representa un impulso en la temporada del británico, que busca consolidarse entre los jugadores de mayor impacto en el circuito ATP y confirmar el nivel que lo llevó a conquistar este torneo en 2025.

