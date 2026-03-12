Mohamed espera que la lesión de Marcel Ruiz quede “en un susto”

El Turco confía en que “el peor partido de la temporada” de los Diablos Rojos le sirva de experiencia de cara al futuro

El técnico del Toluca, Antonio Mohamed, habló sobre la situación de Marcel Ruiz luego de que el mediocampista saliera lesionado durante el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante San Diego FC. El futbolista preocupó a todos los aficionados, así como al cuerpo técnico de Toluca y de la propia selección mexicana al abandonar el campo antes del descanso tras un choque que le provocó molestias en la rodilla derecha.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega argentino explicó que todavía no existe un diagnóstico definitivo sobre el estado del seleccionado mexicano, aunque compartió que el jugador mostró señales positivas después del partido.

“No podemos hacer una evaluación todavía. Cuando regresamos al vestuario estaba mucho mejor, tenía la rodilla bastante estable y no estaba inflamada. Esperamos que solamente sea un susto”, agregó el técnico escarlata.

Marcel Ruiz tuvo que salir del terreno de juego en el primer tiempo luego de sufrir un mal apoyo tras un choque con un defensor de San Diego. El mediocampista pidió de inmediato la asistencia médica y abandonó el campo con evidentes gestos de dolor. Aunque el jugador fue sustituido y no pudo continuar en el encuentro, Ruiz regresó a la banca por su propio pie y con hielo en la rodilla afectada, lo que mantiene cierta esperanza sobre la gravedad de la lesión.

Mohamed confía en que Marcel Ruiz no esté lesionado de gravedad. | Imago7.

Antonio Mohamed reconoce el mal partido de Toluca

En la misma conferencia de prensa, el entrenador escarlata admitió que su equipo no logró adaptarse a las condiciones del encuentro y terminó superado por el conjunto estadounidense.

“Jugamos el peor partido de la temporada, pero quedan 90 minutos. Tenemos que jugar en casa con la velocidad de nuestro pasto. Nunca nos adaptamos al nuevo balón y al campo, así que no es una excusa, pero el rival nos superó hoy”, explicó.

A pesar de la derrota, Mohamed mantiene la confianza en que el Toluca pueda darle la vuelta a la eliminatoria cuando juegue en casa. El entrenador recordó que un triunfo por 2-1 sería suficiente para avanzar a la siguiente ronda, por lo que considera que la serie sigue abierta.

“Estamos en los dos torneos y el plan sigue siendo el mismo. Vamos 3-2 en la serie y sabemos que ganando 2-1 estamos del otro lado”, finalizó.

Te puede interesar