Sultanes Femenil amplía ventaja ante El Águila en las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol

La novena de Sultanes Femenil dio un paso importante en las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol al imponerse 3-2 ante El Águila de Veracruz Femenil, ampliando su ventaja en la serie tras un duelo lleno de tensión y jugadas clave en ambos lados del campo. El encuentro se definió con dramatismo, en un partido donde el pitcheo y la defensa terminaron marcando la diferencia.

El Águila fue el primero en golpear en el marcador, aprovechando errores y oportunidades tempranas para tomar ventaja. Una base por bolas y un golpe a la bateadora colocaron corredoras en circulación, y poco después un imparable permitió que llegara la primera carrera. La ofensiva veracruzana continuó presionando y un batazo al jardín central impulsó a Erica Piancastelli para el 2-0, poniendo a su equipo en control durante los primeros episodios.

Sin embargo, la respuesta de Sultanes no tardó en llegar, mostrando paciencia en el plato y aprovechando las oportunidades. La primera carrera para Monterrey llegó gracias a un elevado de sacrificio al jardín central de Bailey Klinger, que permitió recortar distancias. Más adelante, Guadalupe Piña conectó un imparable y avanzó tras un error defensivo, preparando el escenario para que otro batazo oportuno de Klinger emparejara el encuentro.

El momento más tenso del juego llegó cuando Sultanes llenó las bases, generando presión sobre la defensiva rival. En ese instante clave apareció Yanina Treviño, quien negoció una base por bolas que empujó la carrera de la ventaja para el conjunto regiomontano, inclinando el marcador 3-2 en un episodio que resultó determinante.

Desde el círculo de pitcheo también se vivieron duelos intensos, con lanzamientos que definieron turnos cruciales. Varias bateadoras importantes fueron retiradas por la vía del ponche en momentos de presión, entre ellas Brenda Viers, Diana Vizcarra, Erika Gutiérrez y Majo Valenzuela, lo que mantuvo el marcador cerrado durante buena parte del enfrentamiento.

La defensa también jugó un papel determinante para preservar la ventaja, con intervenciones que evitaron que el partido cambiara de rumbo. Morgan Ho brilló en el jardín central con varias atrapadas espectaculares, incluida una cerca de la barda que levantó a la afición. En la inicial, Piancastelli también aportó con una jugada defensiva destacada, demostrando su calidad en ambos lados del juego.

