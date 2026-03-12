¡Uno más! Marcel Ruiz preocupa tras salir de cambio por una lesión en la rodilla
El mediocampista mexicano abandonó el partido San Diego FC vs Toluca y puso a temblar a todos en la selección mexicana
Otro lesionado con miras al Mundial. Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, salió del terreno de juego antes de que se acabara el primer tiempo del duelo entre los Diablos y San Diego FC de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. El elemento escarlata salió bastante adolorido y tocándose la rodilla derecha.
En instantes, más información…