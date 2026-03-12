¡Uno más! Marcel Ruiz preocupa tras salir de cambio por una lesión en la rodilla

El mediocampista mexicano abandonó el partido San Diego FC vs Toluca y puso a temblar a todos en la selección mexicana

Marcel Ruiz, lesioado en el duelo ante San Diego. | Iamgo7.

Otro lesionado con miras al Mundial. Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, salió del terreno de juego antes de que se acabara el primer tiempo del duelo entre los Diablos y San Diego FC de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. El elemento escarlata salió bastante adolorido y tocándose la rodilla derecha.

En instantes, más información…

