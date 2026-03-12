Carlos Alcaraz prolonga su racha triunfal en Indian Wells y derrota a Casper Ruud

El tenista español mantiene su gran momento en el Masters 1000 y avanza a cuartos de final

Carlos Alcaraz avanza a cuartos de final. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Carlos Alcaraz continúa firmando una temporada sobresaliente en el circuito ATP. El tenista español volvió a demostrar su gran momento de forma en el Masters 1000 de Indian Wells, donde superó al noruego Casper Ruud con autoridad por 6-1 y 7-6, resultado que lo mantiene en plena racha de victorias, avanza a cuartos de final y confirma su candidatura al título en el torneo californiano.

El murciano dominó con claridad el primer set, mostrando un tenis agresivo desde el fondo de la pista y una gran eficacia con su servicio. Durante esa manga, Alcaraz no cedió ni un solo punto con su primer saque y cometió muy pocos errores no forzados, lo que le permitió tomar ventaja rápidamente ante un rival que poco pudo hacer para frenar el ritmo del español.

Alcaraz y su golpe de 178 kilómetros

Uno de los momentos más llamativos del encuentro llegó con una espectacular derecha del español que alcanzó una velocidad cercana a los 178 kilómetros por hora, un golpe que evidenció la potencia y confianza con la que está jugando en el torneo. Esa agresividad ofensiva terminó marcando diferencias en los intercambios y desestabilizó el planteamiento del tenista noruego.

Ruud intentó reaccionar en el segundo set y logró llevar la manga hasta el desempate, pero Alcaraz mantuvo la calma en los momentos decisivos. Con una combinación de golpes profundos, cambios de ritmo y precisión en los puntos clave, el número uno del mundo cerró el partido en el tiebreak y selló su clasificación a la siguiente ronda.

La victoria confirma el excelente inicio de temporada del español, que ha acumulado una racha importante de triunfos y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su consistencia en Indian Wells lo ha colocado entre los jugadores más dominantes del torneo en los últimos años.

Alcaraz hace historia al llegar cinco veces a cuartos de final

Además, con este resultado Alcaraz alcanzó una marca histórica: se convirtió en el primer jugador en llegar cinco veces consecutivas a los cuartos de final de Indian Wells antes de cumplir los 23 años, un registro que únicamente habían logrado figuras legendarias como Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Con su juego sólido, su potencia desde el fondo de la cancha y su madurez competitiva, Carlos Alcaraz sigue consolidándose como uno de los grandes protagonistas del tenis mundial y como uno de los principales aspirantes a levantar el trofeo en el desierto californiano.

