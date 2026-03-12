Highlights del 11 de marzo: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Sigue lo mejor del día y las medallas de Milano Cortina en Claro Sports

El quinto día de entrega de medallas en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 dejó momentos memorables y grandes actuaciones en distintas disciplinas. Durante la jornada de este miércoles 11 de marzo, los atletas paralímpicos volvieron a demostrar su nivel competitivo en varias pruebas clave, y Claro Sports te trae los mejores momentos del día.

La actividad incluyó al paraesquí de fondo, donde se repartieron medallas en diferentes categorías tanto femeniles como varoniles, con competiciones intensas y definiciones muy cerradas. Además, el programa deportivo también incluyó un momento histórico en el curling en silla de ruedas, ya que se disputó la primera final de dobles mixto en esta disciplina, marcando un paso importante en la evolución del deporte dentro del calendario paralímpico.

