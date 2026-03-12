Donald Trump altera el plan de Tigres: llegarán poco tiempo antes de iniciar el partido ante Cincinnati

La presencia del presidente de Estados Unidos alteró la logística del equipo regio de cara a su partido en Concachampions

Donald Trump habría retrasado a Tigres. | Imago7.

Los Tigres de la UANL tuvieron que modificar su plan de viaje rumbo a Cincinnati para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. El equipo felino tenía programado trasladarse con anticipación, pero un cierre temporal del espacio aéreo en la ciudad estadounidense impidió su salida.

De acuerdo con fuentes cercanas al club, la restricción se debió a la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la zona. Las medidas de seguridad provocaron que el espacio aéreo permaneciera cerrado por varias horas, lo que obligó al conjunto dirigido por Guido Pizarro a aplazar su traslado.

¿Por qué Tigres no pudo viajar a Cincinnati?

El vuelo del equipo regiomontano no pudo despegar debido a las restricciones aéreas implementadas durante la visita del mandatario estadounidense. Una vez que se reabrió el espacio aéreo, las autoridades recomendaron no realizar el viaje ese mismo día debido a que, a la hora en que el avión de Tigres habría llegado a Cincinnati, ya no habría oficiales de migración disponibles para realizar los trámites de ingreso del equipo.

¿Cuándo viajará Tigres a Cincinnati?

El plantel felino tiene programado viajar la mañana del jueves 12 de marzo a las 8:00 horas, tiempo del centro de México, lo que corresponde a las 10:00 horas del este de Estados Unidos.

El traslado entre Monterrey y Cincinnati tiene una duración aproximada de entre tres y cuatro horas, por lo que la delegación mexicana arribaría cerca del mediodía a territorio estadounidense, sin considerar el tiempo que deberán dedicar a los procesos migratorios.

¿Cuándo se juega el Cincinnati vs Tigres de la Concacaf Champions Cup?

El partido de ida de los octavos de final entre Cincinnati FC y Tigres está programado para disputarse en el TQL Stadium a las18:00 horas del centro de México (20:00 horas del este de Estados Unidos).

Debido a la modificación en el itinerario, el equipo de la Liga MX llegará a la ciudad sede apenas unas horas antes del encuentro, una situación poco común en competencias internacionales en el continente americano, donde los tiempos de traslado suelen requerir mayor planificación.

De esta forma, Tigres afrontará el compromiso con un margen reducido de descanso previo al partido, en el que buscará sacar un resultado positivo en el inicio de la eliminatoria de la Concacaf Champions Cup.

Una baja más

Asimismo, se oficializó la ausencia de Francisco Reyes por lesión. El zaguero sufre de un esguince en el tobillo izquierdo que lo hará perderse incluso el juego del domingo ante Querétaro por Liga MX.Se une a Fernando Gorriarán y Marco Farfán como las bajas por molestias para el primer capítulo de octavos en la Concachampions.

