Benjamín Gil niega que la eliminación de México sea un fracaso

El manager de la novena mexicana mantiene el sueño de darle un título mundial al béisbol azteca

Benjamin Gil no considera que la novena mexicana fracasara. | Imago7.

La selección mexicana de béisbol quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras caer con marcador de 9-1 ante Italia, resultado que terminó con el sueño de avanzar en el torneo. Después del partido disputado en Houston, el manager Benjamín Gil defendió el trabajo de su equipo y aseguró que la derrota no debe considerarse un fracaso.

El estratega mexicano explicó que el rival fue más complicado de lo que muchos imaginaban y destacó la calidad del pitcheo italiano. A pesar de la eliminación, Gil señaló que el proyecto de la novena mexicana sigue con el objetivo de competir por el campeonato mundial en futuras ediciones.

“No es un fracaso, los que no conocen el béisbol creen que Italia es malo. Sabíamos que Italia era un equipo muy difícil. Nos enfrentamos a Nola y Skenes, son súper pitchers los dos. Y no es casualidad que los dos equipos (Estados Unidos e Italia) prepararon a sus dos mejores pitchers para México”, comentó.

Gil reconoció que la ofensiva mexicana no respondió como esperaba, especialmente ante un rival que tuvo una noche destacada tanto en el montículo como al bat.

“Usamos a los pitchers que creíamos nos iban a llevar a la victoria. Nunca pensé que nos fueran a anotar ni cuatro carreras. Nos enfrentamos a un pitcher que venía en su noche y Pasquantino es el primer jugador en la historia de este torneo en pegar tres jonrones”, añadió.

¿Seguirá Benjamín Gil como manager de la selección mexicana?

A pesar de la eliminación, Gil aseguró que no piensa renunciar a su cargo y que mantiene el deseo de llevar a México a conquistar el título del Clásico Mundial.

“Es una de las bendiciones más grandes de mi vida estar al frente de esta selección. Si sigo es buscar cómo entregar un campeonato mundial a México en este torneo. Si tú me dices: tú sigues, mañana empiezo a pensar qué hacer para conseguir un campeonato mundial”.,

Benjamín Gil agradece el apoyo de la afición mexicana

Finalmente, el manager dedicó palabras de agradecimiento a los aficionados que acompañaron al equipo durante el torneo en Houston: “Sería un error no decirle a la afición: gracias por su entrega, por venir a apoyarnos. No fue por falta de esfuerzo y entrega”.

Cabe recordar que esta fue la tercera ocasión en la historia del Clásico Mundial en la que México cae ante Italia. En 2013 los europeos ganaron 6-5, en 2017 se impusieron 10-9 y ahora volvieron a vencer a la novena mexicana con marcador de 9-1 en la edición de 2026.

