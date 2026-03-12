María José Alcalá adelanta el panorama de México rumbo a Dakar 2026

El Comité Olímpico Mexicano prepara una delegación juvenil cercana a 100 atletas para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El Comité Olímpico Mexicano prepara una delegación juvenil. Imago 7

Los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar serán una oportunidad para que México tenga representación en disciplinas que impulsen a los jóvenes atletas hacia la categoría mayor. Sin embargo, también habrá deportes que no se disputarán, como los clavados, por lo que se espera que la delegación mexicana esté conformada por un contingente máximo de 100 deportistas.

“Vienen nuevas figuras del deporte mexicano, jóvenes, pero también vienen deportes que son olímpicos en los que nosotros como México nunca hemos estado. Es una gran oportunidad. Estamos esperando que nos digan con exactitud cuántas plazas ha logrado México; tiene un sistema de clasificación diferente al de los Juegos de verano”, dijo María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, en entrevista con Claro Sports.

Este certamen regresará ocho años después de la última edición, luego de la pausa provocada por la pandemia que obligó a cancelar los Juegos de 2022. En Dakar habrá la misma cantidad de participantes por rama, además de disciplinas que debutarán, algunas de ellas rumbo a su estreno en Los Ángeles 2028.

“El único deporte que decidió no pelear la plaza fue el futbol de salón, pero tenemos oportunidad en tiro con arco, tiro deportivo, judo, taekwondo. Karate será de exhibición y tendremos, por supuesto, posibilidades en deportes de conjunto”, explicó la exclavadista.

México consiguió 17 medallas en la edición de Buenos Aires 2018 con una delegación de 93 representantes. De aquella generación surgieron atletas que posteriormente destacaron en la categoría mayor, como la taekwondoín Leslie Soltero y los clavadistas Randal Willars y Gabriela Agúndez. La expectativa es que una nueva camada de jóvenes pueda repetir ese proceso y consolidarse a nivel internacional.

“Está bastante fuerte la selección, pero también está bastante claro dónde tenemos oportunidad. Parece que también nos darán plazas en natación. En una plática que tuvimos con la presidenta del COI fue muy clara y dijo que posiblemente tengan ajustes y cambios los Juegos”, relató la ex diputada federal.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se disputarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en la capital de Senegal.

