¿Quién es Vinnie Pasquantino y en qué equipo juega el verdugo de México en el Clásico Mundial de Béisbol?

Con una combinación de poder, paciencia en el plato y carisma, el italiano se ha ganado un lugar en la élite del béisbol internacional

Pasquantino durante el juego ante México | Thomas Shea-Imagn Images

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 dejó una actuación memorable que acaparó los reflectores: Vinnie Pasquantino, el jugador que se convirtió en el ‘verdugo’ de México, se destacó con actuaciones decisivas para su equipo. Muchos aficionados se preguntan quién es este talentoso bateador y cuál es el equipo al que representa, especialmente tras sus imparables clave ante la novena mexicana.

Con una combinación de poder, paciencia en el plato y carisma, Pasquantino se ha ganado un lugar en la élite del béisbol internacional. Su nombre resonó no solo por su rendimiento, sino también por la curiosa celebración que realizó tras conectar carreras que cambiaron el rumbo del partido, una costumbre que llamó la atención de fanáticos y medios especializados.

¿En qué equipo juega el italiano Vinnie Pasquantino?

Vinnie Pasquantino juega profesionalmente para los Kansas City Royals en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Este primera base derecho ha desarrollado su carrera con paciencia y constancia en el sistema de ligas menores de la franquicia antes de consolidarse como una pieza importante en el roster principal.

En el Clásico Mundial de Béisbol, Pasquantino representa a Italia, el país de sus raíces familiares, aunque nació y creció en Estados Unidos. Su elección de jugar con la selección italiana le permitió destacar en torneos internacionales y mostrar su talento frente a equipos de alto nivel como México, demostrando su versatilidad y capacidad de impacto en partidos decisivos.

¿Por qué hizo historia Vinnie Pasquantino en el Clásico Mundial de Béisbol ante México?

Pasquantino hizo historia en el WBC al conectar tres cuadrangulares cruciales en momentos clave que dejaron fuera a México del torneo. Sus turnos al bat no solo impulsaron carreras, sino que también mostraron su habilidad para mantenerse firme bajo presión, un rasgo que lo distingue como bateador de élite.

Su desempeño fue determinante en un encuentro cargado de emociones, donde cada lanzamiento y cada decisión estratégica cobraron importancia. El ‘verdugo’ de México se consolidó como héroe de Italia, y su nombre quedó grabado en la memoria de los fanáticos por romper esquemas y cambiar el destino del partido con su bate.

¿Por qué Vinnie Pasquantino celebra con café espresso sus carreras en el WCB?

Una de las imágenes más curiosas del torneo ha sido la celebración de Pasquantino tras anotar carreras: un café espresso en mano. Esta particular tradición se ha convertido en su sello personal y refleja su conexión con la cultura italiana, que lo inspira dentro y fuera del diamante.

El café espresso simboliza energía y pasión, algo que Pasquantino lleva al plato en cada turno. Sus celebraciones no solo entretienen a los espectadores, sino que también muestran orgullo por sus raíces italianas, agregando un toque único y distintivo a sus logros en el Clásico Mundial de Béisbol.

