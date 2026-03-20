Pat Noonan acepta que Cincinnati ‘no estaba listo para el partido’ ante Tigres

El estratega de Cincinnati mencionó que el equipo no estuvo a la altura y que la presión de los primeros goles fue lo que les afectó

Pat Noonan acepta que fue superado por Tigres | Imago 7

El entrenador del FC Cincinnati, Pat Noonan, se mostró afectado tras la derrota ante Tigres en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Concachampions, que dejó a su equipo eliminado del torneo. En la conferencia de prensa posterior al partido, Noonan abordó la difícil situación que enfrenta su equipo, destacando la falta de confianza y preparación, lo que provocó una actuación por debajo de las expectativas.

“No estuvimos listos para salir al campo. Los primeros 10 minutos fueron determinantes. Cuando te meten dos goles en ese lapso, te das cuenta de que no estábamos preparados para el ambiente y la intensidad del partido”, comentó el entrenador.

A pesar de que el equipo luchó hasta el final, Noonan reconoció que hubo una falta de confianza en el campo. “Puedo decir que luchamos hasta el final, pero no supimos cómo jugar. Nos vimos asustados y eso es lo que duele, porque hubo mucha charla antes del partido, pero simplemente no mostramos la confianza necesaria para competir a este nivel”.

Noonan aceptó que esta derrota es uno de los momentos más complicados en el equipo. “Es un momento difícil, probablemente el más difícil que hemos tenido en mucho tiempo con el equipo y con el club. Siento mucho por los chicos”, expresó.

Respecto a la atmósfera en el estadio de Tigres, Noonan admitió que, basado en la experiencia del año pasado, sabía que sería un ambiente complicado. “Sabíamos que sería un ambiente difícil, y los aficionados mostraron su apoyo. Les dimos muchas razones para sentirse confiados porque nuestra actuación no fue fuerte. Los primeros 10 minutos, con los dos goles en contra, nos hicieron sentir la presión y no estuvimos listos al salir del vestuario”, dijo.

En cuanto a la presión que pudo haber generado el estadio, Noonan reconoció que el rendimiento de su equipo estuvo condicionado por el entorno. “Basado en la actuación, parece que la presión nos afectó, y creo que eso es acertado”, añadió.

Noonan fue tajante al decir que no esperaba que la afición estuviera satisfecha con lo ocurrido, y espera volverse a ganar su confianza. “No espero que nadie esté contento con el equipo ahora, ni los aficionados ni los seguidores del club. No se sienten bien con la actuación del equipo, y entiendo completamente esa frustración. Mi enfoque ahora está en mejorar el rendimiento del equipo, porque claramente no estábamos a la altura de lo que se espera de nosotros”, concluyó.

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