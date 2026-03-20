Medellín vs Junior, en vivo la Liga BetPlay 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

Duelo entre el ‘Poderoso’ y el ‘Tiburón’, uno de los más llamativos de la jornada 12 del Fútbol Profesional Colombiano.

DIM vs Junior, en directo online.

La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I entra en su tramo decisivo. El Deportivo Independiente Medellín será local en el Estadio Atanasio Girardot para enfrentar al Junior de Barranquilla, dos equipos con realidades distintas pero que defenderán los colores del fútbol colombiano en la Copa Libertadores de América.

Horario del partido Medellín vs Junior hoy jueves 19 de marzo

El duelo que cierra la jornada de este jueves entre el ‘Poderoso’ y los ‘tiburones’, será a partir de las 8:30 p.m. (hora colombiana).



Alineaciones del Independiente Medellín vs Junior para la Fecha 12, al momento

Medellín: Salvador Ichazo; José Ortiz, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Hayen Palacios, Frank Fabra, Didier Moreno, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Diego Moreno, John Montaño y Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Harold Rivera; Brayan Castrillón, Luis Guillermo Paiva, Joel Canchimbo y Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.



¿Quién transmite en vivo el Medellín vs Junior y dónde mirar en TV y streaming?

El juego entre paisas y costeños se podrá sintonizar por las pantallas de Win Sports+ y Win Sports TV. La plataforma de streaming de Win Play también contará con la transmisión del partido. El duelo arrancará a las 8:30 p.m. de este jueves 19 de marzo.



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