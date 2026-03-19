Tigres vs FC Cincinnati en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy
Los felinos se juegan la vida en el certamen, ya que deben remontar tres goles ante el cuadro de la MLS
¡Bienvenidos!
Hola, hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre lo Tigres y el FC Cincinnati en el Volcán, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, donde los felinos necesitan hacer un partido perfecto para reponerse de un 3-0 en contra.
¿A qué hora juegan Tigres vs FC Cincinnati hoy 19 de marzo en la Concacaf Champions Cup?
El duelo entre los Tigres y FC Cincinnati se llevará a cabo en el Estadio Universitario este jueves 19 de marzo, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que se espera que ya entrada la noche se conozca al nuevo invitado a los cuartos de final.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?
Si no te quieres perder un solo detalle del partido, tiene que seguir la transmisión de Fox One en México; así como TUDN USA o ViX+ en Estados Unidos.
Alineaciones del Tigres vs FC Cincinnati, al momento
Tigres: Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, Jesús Angulo, Joaquim, Jesús Garza; César Araújo, Rómulo, Ángel Correa, Juan Brunetta, Diego Lainez; Rodrigo Aguirre.
FC Cincinnati: Roman Celentano; Gilberto Flores, Miles Robinson, Teenage Hadebe; Ender Echenique, Obinna Nwobodo, Samuel Gidi, Pavel Bucha, Bryan Ramírez; Tom Barlow, Kevin Denkey.
Criterios de desempate de la Primera Ronda de la Concachampions?
En la Concachampions avanza a la siguiente instancia el equipo que obtenga el marcador global más abultado; es decir, el que gane. En caso de haber un empate, los goles de visitante son los que marcan el primer criterio de desempate. Si esto no llegase a hacer una diferencia, se tendrá que definir en tiempos extra o bien en penales si en los 30 minutos extra no llegase el gol de la victoria.