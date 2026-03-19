Tigres vs FC Cincinnati en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy

Los felinos se juegan la vida en el certamen, ya que deben remontar tres goles ante el cuadro de la MLS

Tigres vs FC Cincinnati, en vivo el partido de Concachampions

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Hola, hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre lo Tigres y el FC Cincinnati en el Volcán, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, donde los felinos necesitan hacer un partido perfecto para reponerse de un 3-0 en contra.

¿A qué hora juegan Tigres vs FC Cincinnati hoy 19 de marzo en la Concacaf Champions Cup?

El duelo entre los Tigres y FC Cincinnati se llevará a cabo en el Estadio Universitario este jueves 19 de marzo, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que se espera que ya entrada la noche se conozca al nuevo invitado a los cuartos de final.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?

Si no te quieres perder un solo detalle del partido, tiene que seguir la transmisión de Fox One en México; así como TUDN USA o ViX+ en Estados Unidos.

Alineaciones del Tigres vs FC Cincinnati, al momento

Tigres: Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, Jesús Angulo, Joaquim, Jesús Garza; César Araújo, Rómulo, Ángel Correa, Juan Brunetta, Diego Lainez; Rodrigo Aguirre.

FC Cincinnati: Roman Celentano; Gilberto Flores, Miles Robinson, Teenage Hadebe; Ender Echenique, Obinna Nwobodo, Samuel Gidi, Pavel Bucha, Bryan Ramírez; Tom Barlow, Kevin Denkey.

Criterios de desempate de la Primera Ronda de la Concachampions?

En la Concachampions avanza a la siguiente instancia el equipo que obtenga el marcador global más abultado; es decir, el que gane. En caso de haber un empate, los goles de visitante son los que marcan el primer criterio de desempate. Si esto no llegase a hacer una diferencia, se tendrá que definir en tiempos extra o bien en penales si en los 30 minutos extra no llegase el gol de la victoria.

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