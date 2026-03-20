Marlon vive pesadilla con grave lesión en el tobillo: Gremio podría perder a su estrella para el resto de la temporada

Marlon sufre grave lesión en el tobillo y Gremio podría perder a su estrella para lo que queda de la temporada

Terrible lesión de Marlon. Foto print video X: @geglobo

El lateral izquierdo de Gremio, Marlon, sufrió una grave lesión en el tobillo el jueves 19 de marzo de 2026 durante la victoria 2-0 contra Vitória, en un duelo correspondiente a la jornada 7 del Brasileirão Serie A. La misma dejó impactados a los aficionados y requirió el uso de una ambulancia en el estadio Arena do Grêmio para trasladar al jugador de manera inmediata a un hospital cercano.

Aunque los informes iniciales y las imágenes en el campo sugieren una posible fractura o rotura, el club aún no ha emitido un parte médico definitivo que confirme la gravedad de la lesión.

El incidente ocurrió en el minuto 69 del segundo tiempo, cuando Marlon, quien regresaba a la titularidad tras recuperarse de un cuadro viral, disputó un balón dividido en su propio campo, por el sector izquierdo. Después de que el esférico se le alargara, terminó chocando con Caíque, lo que lo llevó a perder el equilibrio. De forma descompuesta, el jugador de Gremio cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el tobillo derecho, el cual se atoró en el césped, generando una torsión violenta.

🚨 ALERTA DE CENA FORTE 🚨



Veja como foi a gravíssima lesão sofrida pelo lateral Marlon, do Grêmio pic.twitter.com/tCSNJwN029 — HTE Sports (@sportsHTE) March 19, 2026

De inmediato, el silbante Alex Gomes Stefano llamó a la asistencia médica. Caíque, al darse cuenta de la magnitud de la lesión, se llevó las manos a la cabeza en un gesto de impacto e incredulidad, al igual que varios de sus compañeros. Mientras tanto, Marlon sujetó su pierna, consciente de las consecuencias de la lesión.

Los servicios médicos intentaron calmarlo e inmovilizarlo para solicitar una ambulancia, la cual ingresó al terreno de juego. Marlon fue retirado inmediatamente y trasladado al hospital para someterse a exámenes de imagen.

El impacto emocional fue evidente en el campo, tanto en los compañeros de Marlon como en los jugadores rivales, incluido Willian, quienes mostraron signos de shock y llanto ante la escena. Aunque aún no se ha confirmado si la lesión es una fractura ósea, se especula que Marlon podría perderse el resto de la temporada. Se espera el comunicado oficial de Gremio, que de momento solo mandó un mensaje de apoyo, para conocer el diagnóstico exacto y el tiempo estimado de recuperación del jugador.

“¡JUNTOS! Somos un equipo y también una familia de millones. Estamos contigo, Marlon. Eres un líder en el campo, un profesional ejemplar, siempre honrando los tres colores como un verdadero hincha del Grêmio. ¡Recupérate pronto, estamos seguros de que volverás aún más fuerte! ¡Grêmio está contigo!“, se lee en el mensaje de redes sociales.

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