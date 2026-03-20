Ryan y Nic Nemeth arrasan con The Righteous y se llevan la victoria en TNA

Los hermanos Nemeth logran una victoria clave ante Vincent y Dutch de The Righteous en el duelo estelar del evento del jueves

Ryan y Nic Nemeth derrotan a The Righteous | @ThisIsTNA

TNA ofreció una noche llena de emoción, con combates intensos que mantuvieron al público al borde de sus asientos. La pelea entre los hermanos Nic y Ryan Nemeth contra Vincent y Dutch, parte del equipo The Righteous, fue el centro de atención, con una lucha que se definió en los últimos momentos.

El combate entre los hermanos Nemeth y The Righteous comenzó con intercambios rápidos. Nic Nemeth y Vincent fueron los encargados de iniciar el combate, con Nic intentando varias pinzas rápidas sin éxito. A lo largo del enfrentamiento, los Nemeth enfrentaron a un equipo The Righteous muy coordinado, con Vincent y Dutch mostrando su fuerza en el ring. A pesar de la buena lucha de los rivales, los hermanos Nemeth lograron resistir y dar vuelta al combate en los momentos decisivos.

En una serie de maniobras sincronizadas, los Nemeth comenzaron a presionar a The Righteous. La lucha alcanzó su clímax cuando Nic y Ryan Nemeth, a pesar de las interferencias de sus rivales, lograron un pinfall decisivo sobre Vincent, asegurando la victoria para los hermanos. Con esta victoria, los Nemeth demostraron su gran trabajo en equipo y resistencia ante los ataques constantes de The Righteous.

Frankie Kazarian vs. The Home Town Man: Un final inesperado

El combate entre Frankie Kazarian y The Home Town Man también fue uno de los más comentados de la noche. Kazarian comenzó el enfrentamiento con un ataque agresivo, dominando rápidamente a su oponente con una serie de golpes y su característica destreza técnica. Sin embargo, The Home Town Man no se quedó atrás y, a medida que avanzaba la lucha, mostró una gran capacidad de resistencia, contraatacando en varios momentos clave.

El punto culminante de la lucha llegó cuando The Home Town Man, tras un intercambio de movimientos, logró un pinfall sorpresivo, derrotando a Kazarian. El combate fue marcado por momentos de alta tensión, pero la intervención de AJ Francis fuera del ring también jugó un papel clave, desestabilizando a Kazarian en los momentos decisivos. El resultado dejó claro que The Home Town Man tiene la capacidad de enfrentarse a luchadores experimentados como Kazarian.

Mr. Elegance derrota a Mike Jackson en su debut

Mr. Elegance, quien hizo su esperado debut en el ring de TNA, se enfrentó a Mike Jackson en una lucha que dejó a los fanáticos expectantes. El combate comenzó con Jackson tomando la iniciativa, pero Mr. Elegance no tardó en equilibrar las acciones. Tras un intercambio de golpes y movimientos, Elegance logró conectarle un golpe preciso a Jackson, poniéndolo en una posición vulnerable.

En los momentos finales, Mr. Elegance aprovechó un descuido de Jackson para aplicar su golpe final, el “Boom! Excusez-moi”, y asegurarse la victoria en su debut en el ring de TNA. Después de la pelea, la disputa con el Elegance Brand se intensificó, y Jackson junto a ODB se unieron para enfrentarse al grupo de Mr. Elegance, desatando una breve confrontación fuera del ring.

Dani Luna y Arianna Grace se imponen en una lucha por equipos

En una lucha por equipos que enfrentó a Dani Luna y Arianna Grace contra The Angel Warriors, la acción fue continua desde el primer minuto. Dani Luna abrió el combate con un fuerte ataque a Xia Brookside, quien respondió con varios movimientos ágiles. El equipo de The Angel Warriors mostró una gran sincronización, pero Luna y Grace se mantuvieron firmes durante el combate, mostrando su determinación para llevarse la victoria.

A lo largo de la lucha, Arianna Grace y Dani Luna se turnaron para enfrentar a sus oponentes. En los momentos finales, Grace y Luna coordinaron un par de ataques contundentes que les permitieron derrotar a Léi Yǐng Lee y Xia Brookside. Después de un intenso intercambio de golpes, Luna logró el pinfall sobre Brookside, asegurando la victoria para su equipo. Este resultado dejó claro que Luna y Grace tienen la capacidad de enfrentar a los mejores equipos de la división femenina.

Elayna Black vence a Jada Stone en una lucha de gran intensidad

La pelea entre Elayna Black y Jada Stone fue una de las más reñidas de la noche. Ambas luchadoras comenzaron con gran agresividad, intercambiando fuertes golpes desde el inicio. Black mostró su fortaleza al derribar a Stone varias veces, pero la luchadora rival no se quedó atrás, respondiendo con varios movimientos de alto impacto. A lo largo del combate, Tasha Steelz, quien se encontraba en ringside, trató de influir en el resultado, lo que permitió que Stone se recuperara y conectara un par de movimientos dañinos.

Sin embargo, Elayna Black aprovechó un momento de distracción y, con un golpe decisivo, consiguió el pinfall sobre Jada Stone. La victoria de Black en este combate no solo reafirma su posición en la división, sino que también la coloca como una de las luchadoras a seguir en el futuro cercano.

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