Galatasaray presenta demanda ante la UEFA tras la grave lesión de Noa Lang en Anfield

Noa Lang fue operado de la lesión que sufrió en el dedo en el partido de Champions League ante el Liverpool

Noa Lang es retirado en camilla | Foto por PAUL ELLIS / AFP

Noa Lang, delantero de Galatasaray, sufrió una grave lesión en el dedo pulgar durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Liverpool, disputado este miércoles en Anfield que lo llevó a ser operado.

Lang perdió el equilibrio y, al intentar recuperar su posición, su dedo pulgar se enganchó en una valla publicitaria ubicada cerca de la cancha. El impacto lo hizo caer al suelo de inmediato, comenzando a retorcerse de dolor. El personal médico ingresó rápidamente al campo para atender al jugador, quien requirió oxígeno antes de ser trasladado en camilla al vestuario y posteriormente llevado al hospital.

A través de sus redes sociales, Lang tranquilizó a sus seguidores y confirmó que la cirugía a la que fue sometido fue exitosa. “¡La cirugía salió bien! Gracias por todos los mensajes”, escribió el futbolista de 26 años. A pesar del dolor, su mensaje transmitió una sensación de alivio tras el procedimiento médico.

El Galatasaray, además de lamentar la lesión de su jugador, ha presentado una queja ante la UEFA. El director deportivo del club, Eray Yazga, explicó que el club está buscando una indemnización por el incidente. “Presentamos una queja ante los representantes de la UEFA después del partido. Ellos también hicieron sus investigaciones y evaluarán lo ocurrido”, señaló Yazga en declaraciones a HTSpor. “Estamos en conversaciones con nuestros abogados y presentaremos una demanda de indemnización ante la UEFA”, añadió.

El incidente fue tan impactante que algunos jugadores del Liverpool también se manifestaron al respecto. Jeremie Frimpong, compañero de equipo, relató que al acercarse a Lang vio que el jugador tenía una grave lesión, indicando que le habían informado que “le habían arrancado la mitad del dedo”.

Este evento ha llamado la atención no solo por la gravedad de la lesión, sino también por la posible implicación de la UEFA en el análisis de las condiciones del campo. La organización deberá determinar si la valla publicitaria en Anfield presentaba algún tipo de riesgo para los jugadores o si se trató de un accidente fortuito.

Mientras tanto, Galatasaray busca respuestas y una compensación por la lesión de Lang, quien, por su parte, continúa con su proceso de recuperación. En un gesto que reflejó su compromiso con el club, Lang fue fotografiado en el hospital usando la camiseta del Galatasaray, un detalle que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

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