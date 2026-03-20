Ganancias récord: esto obtendrán los clubes que ganen la Libertadores y Sudamericana

La CONMEBOL repartirá millones en sus torneos continentales: conoce los ingresos que esperan a los campeones de Libertadores y Sudamericana 2026.

Sudamericana y Libertadores | Reuters.

Las competencias continentales de clubes en Sudamérica no solo representan prestigio deportivo, sino también una oportunidad económica única. La CONMEBOL reparte sumas millonarias en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, consolidando el atractivo de ambos torneos para los clubes participantes. Avanzar de ronda implica ingresos significativos que pueden transformar la temporada de cualquier institución.

La Libertadores: ingresos crecientes desde la fase preliminar

En la Copa Libertadores 2026, los ingresos comienzan desde las fases preliminares. Un club que inicia su camino desde la primera ronda recibe 400.000 dólares por partido como local en Fase 1, 500.000 en Fase 2 y 1.000.000 en Fase 3. En la fase de grupos, cada triunfo otorga un bono de mérito deportivo de 340.000 dólares, y avanzar en el certamen incrementa los ingresos: octavos de final 1.250.000, cuartos 1.700.000 y semifinales 2.300.000 dólares.

¡Histórico aumento para 2026!



¡El premio al campeón de la CONMEBOL @Libertadores será de USD 25 millones y el premio al campeón de la CONMEBOL @Sudamericana será de USD 10 millones!



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Premios por campeón y subcampeón

El subcampeón de la Libertadores asegura 7 millones de dólares, mientras que el campeón recibe 25 millones, y un club que dispute todas las etapas desde la fase de grupos y se corone puede superar los 40 millones acumulados. Además, ganar la Libertadores abre las puertas a la Recopa Sudamericana (1,8 millones de dólares) y a torneos globales como el Mundial de Clubes, donde los premios pueden ser aún mayores. La clasificación automática a la siguiente edición también garantiza al menos 3 millones más por participar en la fase de grupos.

Sudamericana: cifras relevantes pero menores

Aunque en una escala menor, la Copa Sudamericana también ofrece premios significativos. Desde la fase previa, los clubes reciben entre 225.000 y 250.000 dólares, mientras que participar en la fase de grupos asegura 300.000 dólares, sin contar los 125.000 dólares por cada victoria. En las eliminatorias directas, los octavos otorgan 600.000, los cuartos 700.000 y las semifinales 800.000 dólares. El subcampeón percibe 2,5 millones, y el campeón se lleva 10 millones de dólares.

Brecha económica entre ambos torneos

La diferencia entre ambos torneos es notable: la Libertadores distribuye más de 221 millones de dólares, mientras que la Sudamericana reparte poco más de 84 millones. Esta brecha confirma a la Libertadores como la competencia más rentable y codiciada del continente.

Un motor económico para los clubes sudamericanos

Estos ingresos han convertido a los torneos internacionales en un motor económico determinante. Para muchos clubes, avanzar de ronda no solo significa un logro deportivo, sino también un ingreso crucial para sostener planteles, realizar inversiones y proyectar crecimiento institucional.

El sorteo de la fase de grupos, realizado en Asunción, dio inicio a una nueva edición de los torneos continentales. Equipos de Argentina, Brasil y el resto del continente buscan no solo la gloria deportiva, sino también la oportunidad de mejorar sus finanzas. La estructura de premios de la CONMEBOL reafirma que competir al máximo nivel regional puede redefinir la economía de cualquier institución participante.

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