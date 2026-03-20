Hoy No Circula viernes 20 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen en CDMX y Edomex?

En caso de no respetar el programa se podría pagar una multa económica importante; así como remitir el vehículo al corralón

Hoy no Circula 20 de marzo en CDMX y EdoMex | Reuters

Este viernes 20 de marzo 2026, el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México aplica las restricciones de circulación habituales, que se basan en el último dígito del número de placa del vehículo y el color del engomado. Los vehículos con placas terminadas en 9 o 0, y aquellos que tengan engomado azul, no podrán circular durante el día. La restricción está vigente desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., por lo que los automovilistas deberán ajustarse a esta normativa para evitar sanciones.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este 20 de marzo y cuáles sí?

Los autos con las características mencionadas anteriormente tienen prohibido circulas en las calles tanto de la capital mexicana como en el Estado de México en el horario mencionado. Además, la medida busca reducir la cantidad de vehículos circulando en momentos de alta contaminación o en momentos donde se registra un alto volumen de tráfico, lo cual contribuye a mejorar la calidad del aire.

Estos vehículos no podrán circular: aquellos con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0. Esto se aplica también a los vehículos foráneos, aquellos con placas extranjeras, que deberán cumplir con las restricciones del Hoy No Circula. Los vehículos que no están sujetos a esta restricción son aquellos que cuentan con holograma de exención o aquellos que no están registrados en el programa; sin embargo deben estar atentos, ya que se requiere del pase turístico

En cuanto a los vehículos que sí pueden circular, todos aquellos que no tengan engomado azul o que no terminen en 9 o 0 están habilitados para hacerlo. Es fundamental que los conductores verifiquen la terminación de la placa para evitar cualquier contratiempo. La normativa sigue siendo clara: quienes no cumplan con esta restricción podrían enfrentar sanciones.

¿Cuándo y por qué se activa Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

La Contingencia Ambiental se activa cuando los niveles de contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México superan los límites establecidos por las autoridades. Este fenómeno puede ocurrir cuando se registran altos índices de partículas suspendidas, especialmente en épocas de clima seco o con pocas lluvias. En estos casos, la normativa contempla un Doble Hoy No Circula, que no solo restringe a los vehículos con placas según el número de su terminación, sino que amplía las restricciones para incluir a más vehículos. Este programa tiene como objetivo reducir la cantidad de contaminantes en el aire y proteger la salud de la población.

El Doble Hoy No Circula puede extenderse a vehículos con más de un tipo de restricción, y es activado en situaciones especiales de alta contaminación. Esto es crucial para reducir el impacto ambiental y promover una mejor calidad del aire en la metrópoli.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula establece sanciones económicas para aquellos conductores que no respeten las restricciones de circulación. La multa por no cumplir con la normativa oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que significa que la sanción podría ir de 2,346.2 a 3,519.3 pesos.

Es importante destacar que las autoridades hacen cumplir esta normativa para disminuir el impacto negativo en la salud pública debido a la contaminación. La multa se aplica a los conductores que circulen en su vehículo durante el periodo de restricción y sin tener una justificación válida.

Además de la sanción económica, quienes no respeten la normativa deberán llevar su vehículo a un depósito vehicular, lo cual representa un inconveniente adicional. Las autoridades locales continúan trabajando para aumentar el cumplimiento del programa Hoy No Circula y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

En resumen, el programa Hoy No Circula continúa siendo una herramienta clave para reducir la contaminación en la zona metropolitana, y su cumplimiento es obligatorio para todos los conductores.

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