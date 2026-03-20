Jornada 12 Liga MX 2026: ¿Cómo va la tabla de posiciones del fútbol mexicano hoy?
Chivas lidera el Clausura 2026 y la tabla se aprieta rumbo a la jornada 12 con Cruz Azul y Toluca presionando muy de cerca
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La Liga MX entra en un punto clave del Clausura 2026 con la disputa de la jornada 12, en un escenario donde la pelea por el liderato y los puestos de Liguilla comienza a tomar forma. Chivas llega como líder tras aprovechar resultados recientes, en una tabla cada vez más cerrada en la parte alta.
Con Cruz Azul y Toluca manteniendo presión directa, cada partido se vuelve determinante en la carrera por el primer lugar. Además, la lucha por el título de goleo y los enfrentamientos directos de esta jornada añaden un contexto competitivo que puede modificar de forma inmediata la clasificación general.
Posiciones Liga MX: así va la tabla del Clausura 2026 previo al inicio de la jornada 12
Actualmente, Chivas ocupa el liderato de la tabla general del Clausura 2026, con un punto de ventaja sobre Cruz Azul y dos sobre Toluca, dos rivales a los que ya enfrentó y que le propinaron sus únicas derrotas del torneo. La Máquina, que no pierde desde el pasado 10 de enero, dejó escapar terreno en la tabla tras empatar 2-2 ante Pumas, mientras que Toluca, el único invicto de la competición, también cedió puntos con un empate ante Atlas en la jornada 11.
- Chivas | 27 puntos
- Cruz Azul | 26 puntos
- Toluca | 25 puntos
- Pachua | 21 puntos
- Pumas | 20 puntos
- Tigres | 17 puntos
- Club América | 17 puntos
- Atlas | 17 puntos
- Monterrey | 14 puntos
- Tijuana | 12 puntos
- Puebla | 12 puntos
- San Luis | 11 puntos
- Juárez | 11 puntos
- Necaxa | 10 puntos
- Mazatlán | 10 puntos
- León | 10 puntos
- Querétaro | 7 puntos
- Santos Laguna | 5 puntos
¿Por qué Chivas es el nuevo líder de la Liga MX, y ya superó a Cruz Azul antes de la próxima fecha?
Chivas aprovechó los empates de Toluca y Cruz Azul en la jornada 11 para recuperar el liderato de la tabla general. El Rebaño tenía un partido pendiente de la jornada 9 ante León, debido a que el Estadio Akron fue sede de un partido de leyendas entre Barcelona y Real Madrid, lo que obligó a reprogramar el encuentro. El duelo se disputó finalmente este miércoles 18 de marzo.
En el partido pendiente, el Rebaño dominó a los esmeraldas de principio a fin. Los rojiblancos golearon 5-0 a La Fiera, que recientemente se quedó sin entrenador tras la salida de Ignacio Ambriz, en una actuación en la que impusieron condiciones en todas las estadísticas y se consolidaron como la mejor ofensiva del torneo.
¿Cómo va la tabla de goleo del Clausura 2026? Tabla actualizada
Joao Pedro se mantiene en la cima de la tabla de goleo con 10 tantos. El delantero italo-brasileño del Atlético de San Luis sostiene un ritmo sólido en busca de su segundo título de goleo, aunque ya tiene competencia directa muy cerca. Armando González marcó en la goleada ante León y llegó a nueve anotaciones, colocándose a solo un gol del liderato. En la tercera posición aparece Paulinho, de Toluca, con seis tantos en lo que va del torneo.
- Joao Pedro – Atlético de San Luis – 10 goles
- Armando González – Chivas – 9 goles
- Paulinho – Toluca – 6 goles
- Arturo González – Atlas – 5 goles
- José Paradela – Cruz Azul – 5 goles
- Salomón Rondón – Pachuca – 5 goles
- Diber Cambindo – León – 5 goles
- Juninho Vieira – Pumas – 5 goles
- Kevin Castañeda – Tijuana – 5 goles
- Agustín Palavecino – Cruz Azul – 4 goles
- Ezequiel Bullaude – Santos Laguna – 4 goles
- Lucas Di Yorio – Santos Laguna – 4 de goles
Horarios de la jornada 12 y cómo ver en vivo la Liga MX 2026 por TV y online
La Liga MX continúa su marcha en el Clausura 2026, y la jornada 12 promete ser una de las más emocionantes de la temporada. Con partidos cruciales para definir posiciones en la tabla general, cada encuentro será vital para los equipos que buscan meterse en la Liguilla o mejorar su rendimiento. Aquí te traemos los detalles de los partidos programados para esta jornada, sus horarios y dónde podrás seguirlos en vivo.
- Viernes, 20 de marzo
- 19:00 | Necaxa vs Xolos | Jornada 12 | Claro Sports,
- 21:06 | Mazatlán vs Cruz Azul | Jornada 12 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Tubi, Azteca 7
- Sábado, 21 de marzo
- 17:00 | Atlas vs Querétaro | Jornada 12 | ViX Premium
- 19:00 | Monterrey vs Chivas | Jornada 12 | TUDN, ViX Premium
- 19:00 | San Luis vs León | Jornada 12 | ESPN, Disney+ Premium
- 21:00 | Pumas vs América | Jornada 12 | TUDN, ViX Premium
- Domingo, 22 de marzo
- 17:00 | Santos vs Puebla | Jornada 12 | ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium
- 17:00 | Pachuca vs Toluca | Jornada 12 | FOX One, FOX
- 19:00 | Juárez vs Tigres | Jornada 12 | FOX One, TV Azteca