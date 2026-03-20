Equinoccio de Primavera 2026 se adelanta: conoce el día y la hora del fenómeno de marzo

El equinoccio no ocurrirá en la fecha más popularmente esperada, lo que ha generado dudas sobre el momento exacto en que inicia esta estación en México

La primavera 2026 en México comenzará el jueves 19 de marzo | Reuters

La llegada de la primavera en 2026 trae consigo un ligero ajuste en el calendario astronómico que ha llamado la atención de especialistas y curiosos por igual. Este año, el equinoccio no ocurrirá en la fecha más popularmente esperada, lo que ha generado dudas sobre el momento exacto en que inicia esta estación en México.

Más allá del cambio de fecha, el equinoccio de primavera representa un fenómeno clave para comprender la relación entre la Tierra y el Sol. También es un evento cargado de simbolismo cultural, tradiciones y celebraciones que se mantienen vigentes en distintas regiones del país. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber.

¿Cuándo y a qué hora entra la Primavera 2026 en México?

La primavera 2026 en México comenzará el jueves 19 de marzo, adelantándose respecto a años en los que suele registrarse el día 20 o 21. Este ajuste se debe a la forma en que se sincroniza el calendario gregoriano con el año solar.

El equinoccio ocurrirá aproximadamente a las 21:24 horas (tiempo del centro de México), momento en el que el Sol cruzará el ecuador celeste. A partir de ese instante, el hemisferio norte comenzará a inclinarse progresivamente hacia el Sol, dando paso a días más largos y temperaturas más cálidas.

¿Qué es el Equinoccio de Primavera y cuál es su significado?

El equinoccio de primavera es un fenómeno astronómico en el que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el planeta. Esto sucede porque el eje de la Tierra no está inclinado ni hacia el Sol ni en contra de él en ese momento específico.

Su significado va más allá de lo científico: históricamente ha sido asociado con el renacimiento, la fertilidad y el inicio de nuevos ciclos. En México, sitios arqueológicos y diversas culturas lo celebran como un momento de renovación energética y conexión con la naturaleza.

¿Cuánto tiempo dura la Primavera en México?

La primavera en México tendrá una duración aproximada de 92 días y 18 horas en 2026. Este periodo se extiende desde el equinoccio de marzo hasta el solsticio de verano, que ocurre en junio.

Durante esta estación, se presentan cambios significativos en el clima, como el aumento gradual de la temperatura, la floración de plantas y una mayor actividad en ecosistemas naturales. También es una de las temporadas más esperadas por su clima templado en gran parte del país.

¿Por qué se regalan Flores amarillas para recibir la primavera y qué significan?

La tradición de regalar flores amarillas al inicio de la primavera se ha popularizado en los últimos años, especialmente entre jóvenes, como un símbolo de afecto y buenos deseos. El color amarillo está asociado con la luz solar, la energía, la alegría y la esperanza.

Además, estas flores representan prosperidad, nuevos comienzos y la intención de compartir momentos felices con otras personas. Aunque no es una costumbre ancestral mexicana, su adopción refleja cómo las tradiciones evolucionan y se adaptan a nuevas generaciones en el contexto de la llegada de la primavera.

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