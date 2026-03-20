Ni de Francia, ni de España; México tiene una de las 10 mejores ciudades del Mundo, ¿Cuál es?

La Ciudad de México destaca en el ranking 2026 de Time Out tras encuesta global que evalúa calidad de vida, cultura y experiencia urbana

La Ciudad de México entre las mejores del mundo | Reuters.

Las ciudades continúan siendo espacios donde convergen la vida cultural, social y económica. A través de distintas actividades y experiencias, los entornos urbanos se consolidan como puntos de encuentro para habitantes y visitantes. En este contexto, cada año se publican rankings internacionales que buscan medir la calidad de vida y la percepción de quienes viven en ellas.

Para 2026, una nueva clasificación global elaborada por Time Out, en colaboración con Intrepid Travel, evaluó a distintas ciudades del mundo a partir de encuestas y opiniones de especialistas. Este listado resalta la Ciudad de México, que es considerada entre las mejores 10 del mundo.

¿Qué lugar ocupa la CDMX en el ranking de las mejores ciudades del Mundo en 2026?

La Ciudad de México forma parte del listado de las mejores ciudades del mundo en 2026 en el lugar 7, destacando por su oferta cultural, gastronómica y social. El estudio resalta la combinación de elementos históricos con espacios contemporáneos, así como la variedad de actividades disponibles en distintos puntos de la capital.

Entre los aspectos mencionados se encuentra su patrimonio, representado por sitios como el Templo Mayor, así como la presencia de espacios dedicados al arte, incluidos museos relacionados con Frida Kahlo. También se reconoce la diversidad en su oferta gastronómica, que permite encontrar distintos tipos de cocina dentro de una misma zona.

Además, se destacan áreas como Chapultepec, que continúa en expansión, así como zonas con actividad nocturna como Álvaro Obregón, Roma y Condesa. La ciudad también fue señalada como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que incrementa su proyección internacional.

En cuanto a percepción de los habitantes, el 80 por ciento calificó de forma positiva la oferta gastronómica, mientras que el 85 por ciento valoró la oferta comercial, especialmente en tiendas independientes y productos locales.

¿Cuáles son las mejores 50 ciudades del mundo? Lista completa

El ranking de 2026 incluye un total de 50 ciudades de distintas regiones. La clasificación se construyó a partir de encuestas aplicadas a más de 24 mil personas en 150 ciudades, así como de la evaluación de expertos y colaboradores de la revista.

Melbourne (Australia) Shanghái (China) Edimburgo (Reino Unido) Londres (Reino Unido) Nueva York (Estados Unidos) Ciudad del Cabo (Sudáfrica) Ciudad de México (México) Bangkok (Tailandia) Seúl (Corea del Sur) Tokio (Japón) Zúrich (Suiza) Río de Janeiro (Brasil) Copenhague (Dinamarca) São Paulo (Brasil) Hong Kong (China) Cracovia (Polonia) Oporto (Portugal) Guadalajara (México) Madrid (España) Valencia (España) Sídney (Australia) París (Francia) Singapur (Singapur) Marrakech (Marruecos) Hanói (Vietnam) Bath (Reino Unido) Bilbao (España) Berlín (Alemania) Adelaida (Australia) Pekín (China) Amberes (Bélgica) Chiang Mai (Tailandia) Nápoles (Italia) Ámsterdam (Países Bajos) Medellín (Colombia) Lima (Perú) Vancouver (Canadá) Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam) Osaka (Japón) Atenas (Grecia) Chicago (Estados Unidos) El Cairo (Egipto) Buenos Aires (Argentina) Viena (Austria) Dublín (Irlanda) San Francisco (Estados Unidos) Lagos (Nigeria) Auckland (Nueva Zelanda) Lisboa (Portugal) Bogotá (Colombia)

¿Cuál es la metodología de este ranking para elegir a las mejores ciudades?

La metodología del ranking se basa en una encuesta global que recoge la opinión de residentes sobre distintos aspectos de su ciudad. Entre los elementos evaluados se encuentran la gastronomía, la vida nocturna, los espacios culturales, las áreas verdes y la convivencia social.

También se consideran factores como la felicidad, la accesibilidad económica y la calidad de vida. En la edición de 2026, se añadieron variables relacionadas con la vida social, incluyendo el sentido de comunidad y las relaciones personales.

Para definir la clasificación final, se integraron las respuestas de los participantes con la valoración de más de 100 expertos, además de la contribución de escritores locales que aportaron contexto sobre lo que distingue a cada ciudad en la actualidad.

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