Pizarro critica el traslado de Tigres a Cincinnati: “Estuvimos todo el día viajando”

El técnico felino cuestionó la logística del viaje de Tigres tras caer 3-0 ante Cincinnati; el equipo llegó horas antes del partido por el cierre aéreo

Tigres quedó contra las cuerdas en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup tras caer 3-0 ante Cincinnati. El equipo de la MLS aprovechó los errores defensivos y se llevó la ventaja con un doblete de Kévin Denkey y un gol de Tom Barlow.

Sin embargo el contexto del partido estuvo marcado por un viaje atípico para el club regiomontano, que llegó a la ciudad sede apenas unas horas antes del encuentro después de que el cierre temporal del espacio aéreo, por la presencia de Donald Trump en la zona, obligara a modificar su itinerario.

El entrenador de Tigres, Guido Pizarro, habló después del partido sobre la situación que vivió el plantel en las horas previas al encuentro. El estratega explicó que el equipo pasó prácticamente todo el día en traslados y que el margen de preparación fue mínimo antes de salir a la cancha.

“Sinceramente todo lo que diga sonará a excusas, pero realmente pienso que es poco serio, nadie piensa en los jugadores, hoy prácticamente estuvimos todo el día viajando, llegamos a las 5 de la tarde al hotel y vinimos a jugar”.

Pizarro insistió en que la situación no debería interpretarse como una justificación del resultado, pero sí como un problema de organización que afecta directamente a los futbolistas y al espectáculo que se ofrece en el torneo continental: “Pienso que no es serio, porque tenemos que pensar en los jugadores y la gente para un mayor espectáculo, todo lo que pueda decir puede sonar a excusas”.

El técnico argentino también contextualizó la derrota dentro de un escenario competitivo cada vez más equilibrado entre los clubes de la región, donde los detalles logísticos y deportivos pueden terminar influyendo en el desarrollo de las eliminatorias.

“Independientemente de la logística, lo vengo diciendo, las competiciones son más parejas, pero hace tiempo que se vienen dando duelos muy parejos, la logística es tema aparte, lo que sucedió no es normal”.

Finalmente, el entrenador reconoció la superioridad del rival durante el partido y señaló que el equipo deberá mejorar su rendimiento para intentar revertir la serie en el encuentro de vuelta: “En los 90 minutos no pudimos contrarrestar lo que habíamos hablado, el resultado es uno abultado, tenemos que mejorar individual como colectivamente, para poder darle vuelta a la llave”.

