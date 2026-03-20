México presenta la playera de visitante: mezcla de arte y cultura del país

El nuevo jersey de visitante resalta con una base blanca y grecas grises inspiradas en arte tradicional

Presentan la playera de la selección de Mexico de visitante | Adidas

La selección de México presentó la indumentaria de visitante que utilizará en el Mundial 2026. Un jersey con el que combina elementos de rendimiento deportivo y referencias a la identidad cultural del país.

La nueva camiseta destaca por una base en color blanco con un gráfico en tonos grises que recorre toda la prenda. El diseño retoma patrones inspirados en las “grecas”, formas geométricas presentes en la arquitectura y el arte tradicional mexicano, particularmente en construcciones con estructuras escalonadas.

De acuerdo con la marca, el concepto visual del uniforme busca conectar con elementos históricos y culturales mediante un patrón repetitivo que alude a figuras abstractas en forma de escalera. Estas referencias pretenden trasladar al terreno de juego una narrativa visual vinculada con el movimiento y la continuidad.

En la parte posterior del cuello se incluye la frase “Somos México”, un elemento que refuerza la idea de identidad colectiva en un contexto relevante para el fútbol nacional, a las puertas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que el país será una de las sedes.

México presenta el nuevo jersey de visitante | Adidas

“El fútbol es emoción, es orgullo nacional, es representar a millones dentro y fuera del estadio. Este uniforme simboliza carácter y determinación. Queremos que cuando nuestros jugadores salten a la cancha, lo hagan sabiendo que visten historia y que cada partido es una oportunidad de honrarla con entrega y resultados”, señaló Ivar Sisniega presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol.

Según el comunicado, el uniforme fue concebido para partidos de alta exigencia, con un enfoque que busca reflejar intensidad y control dentro del campo. Según lo planteado en su diseño, los trazos geométricos representan la construcción de jugadas y la dinámica del juego en distintas zonas del terreno.

Además del componente visual, el concepto también hace referencia a la capacidad de respuesta en momentos determinantes, como cambios de ritmo durante un partido o el esfuerzo en los minutos finales, aspectos asociados al desempeño competitivo.

La indumentaria forma parte de la colección que será utilizada por el combinado nacional para el Mundial de 2026, incorporando elementos gráficos inspirados en expresiones artísticas y culturales del país. Con este lanzamiento, la marca y la selección buscan proyectar una imagen que combine tradición e innovación, integrando símbolos culturales en un uniforme diseñado para la competencia internacional.

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