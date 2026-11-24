⏱ 39′ Tarjeta amarilla VAR

Por poco expulsan a un jugador de Colombia

El lateral Anderson Murillo le pegó un codazo en el pecho a Arana, quien terminó en el suelo por eso. El juez central le sacó la amarilla y después fue a revisar el VAR a ver si la acción daba para una roja. Sin embargo, explicó que el golpe fue en el pecho y no en el rostro, manteniendo solo la amonestación para le jugador de Colombia.