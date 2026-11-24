Honduras vs Colombia en vivo: resultado, goles y estadísticas del Mundial Sub 17, al momento
Todo sobre el duelo Honduras vs. Colombia por el Mundial Sub-17: horarios de inicio, sedes y cómo seguir el partido en directo vía streaming.
Así está la tabla con el empate parcial entre Honduras y Colombia
Colombia se mantiene en la segunda casilla con 4 unidades, mientras que Honduras es tercero con un punto. Serbia se mantiene líder, mientras que Japón es colero.
¡Final del primer tiempo!
Honduras y Colombia se van al descanso con igualdad parcial sin goles. Los hondureños comenzaron con fuerza, pero el ímpetu les fue bajando de a poco. El arquero Paz le atajó dos disparos a los colombianos, que crearon las más claras de la primera parte. Veremos si hay modificaciones para el complemento.
Solo un minuto de adición
Como en líneas generales el partido ha transcurrido con normalidad, el juez Mohammed Sami Taher Al Ismail solo adiciona un minuto en esta primera mitad.
Falta de Arana
Honduras armó una buena jugada colectiva con una pared y Arana, uno de los más incisivos en el ataque hondureño, iba a quedar frente al arco. No obstante, Fori lo cerró bien y el rival terminó derrumbándolo dentro del área.
Por poco expulsan a un jugador de Colombia
El lateral Anderson Murillo le pegó un codazo en el pecho a Arana, quien terminó en el suelo por eso. El juez central le sacó la amarilla y después fue a revisar el VAR a ver si la acción daba para una roja. Sin embargo, explicó que el golpe fue en el pecho y no en el rostro, manteniendo solo la amonestación para le jugador de Colombia.
Persiste la paridad en Doha
Cuando nos acercamos al final de la primera parte del partido, da la sensación que el marcador no se va a abrir. Inclusive ya ha pasado un tiempo considerable sin que los equipos se acerquen a los arcos.
Adrián Mosquera derrumba a un rival
En una pelota dividida, el delantero de Colombia terminó derrumbando por la espalda al defensor que supo proteger bien la pelota con su cuerpo. Mosquera, que quiso ganar por su corpulencia, termina cometiendo la infracción.
Fuera de lugar de Colombia
Un poco más allá de la mitad del terreno de juego, le filtraron una pelota a Anderson Murillo para que se fuera a velocidad. Pintaba para ser una acción importante, pero al momento del pase el lateral estaba en posición adelantada.
Se traslada la disputa a la mitad del campo
Ambos equipos comienzan a bajar la intensidad en ataque y la batalla se traslada a la mitad del campo. Colombia sigue con la tenencia del balón, mientras que Honduras ahora le apuesta al juego rápido. Sin embargo, ninguno de los dos sigue sin poder romper la paridad.
Nuevo aviso de Colombia
Por medio de una pelota quieta, que se dio por una infracción previa, Colombia realizó una jugada preparada. Por el sector derecho apareció Fori solo a la altura del borde de área. Sacó un remate, pero fue con una puntería mala y se pierde la ‘tricolor’ una buena oportunidad para tomar la ventaja.
Honduras busca el gol por medio de la pelota quieta
De nuevo por un tiro de esquina el conjunto hondureño volvió a generar peligro, en esta ocasión más por un rebote que por una acción bien ejecutada. Debe estar atento Colombia porque ya es el tercer córner que cobra el rival en lo que va del partido.
¡Casi gol de Colombia!
Todo nació de un tiro de esquina por derecha. En la primera levantada de pelota Honduras despejó, pero Colombia cazó el rebote y Jhan Moreno con una especia de chilena volvió a inquietar al arquero Paz, quien volvió a atajar otro remate. Colombia está cerca de abrir el marcador.
¡Susto para Colombia!
Arana, marcado con la camiseta 10 en Honduras, lanzó un remate rastrero al palo vertical izquierdo del arquero Martínez. Por fortuna para los colombianos el remate se fue fuera del campo. Avanza rápido Honduras cuando quiere llegar al arco de la ‘tricolor’.
Fuera de juego para Colomibia
El seleccionado colombiano atacaba por el sector izquierdo y le filtraron una pelota a Murillo, pero este estaba en fuera de lugar. Era una buena opción para haber mandado el centro dentro del área, pero la posición adelantada invalida la acción.
¡Primera acción ofensiva para Colombia!
Adrián Mosquera lanza un remate con pierna izquierda, pero el arquero Paz le ataja ese disparo rastrero. No hubo acompañamiento para intentar cazar el rebote. De a poco el elenco colombiano comienza a meterse dentro del partido, intentando priorizar la tenencia de la pelota y la incorporación de los laterales.
Vuelve a avisar Honduras
Matute desbordó por la banda izquierda y lanzó un centro, pero Fori estuvo atento para rechazar la pelota que iba a todo el centro del área. La banda izquierda, derecha en defensa de Colombia, empieza a ser una herramienta importante para el ataque de los hondureños.
Colombia se empieza a meter en el partido
Tras la arremetida inicial de Honduras, Colombia comienza a jugar un poco más adelantado y a intentar tener la posesión del balón. Nuevamente el equipo ‘tricolor’ sale con un 4-3-3, parecido al de la pasada jornada contra Japón.
Primera acción ofensiva para Honduras
El elenco hondureño tuvo un tiro de esquina por el sector derecho, pero Colombia defendió esa acción. Honduras, que es el de mayor necesidad, sale con toda a buscar abrir rápidamente el marcador.
¡Arranca el compromiso!
El juez Mohammed Sami Taher Al Ismai da comienzo al partido por la segunda fecha del Mundial sub 17. Colombia juega con camiseta y pantaloneta azul y medias amarillas. Honduras juega todo de blanco.
Los equipos en los actos protocolarios
Tanto Honduras como Colombia ya están en el terreno de juego entonando los himnos nacionales. Después de esto viene el pitazo inicial en el estadio Aspire Zone, en Doha.
La formación de Colombia
Así sale la selección colombiana: Samuel Martínez; Santiago Vallecilla, Juan Fori, Juan Moreno, Anderson Murillo; Simón Rojas, Miguel Agamez; Juan Palacio, Edwin Echeverría, José Escorcia y Adrián Mosquera. DT: Freddy Hurtado.
La formación de Honduras
Así sale a la cancha la selección hondureña: David Paz; Kevin Pérez, Kevin Gyamfi, Denzel Arzu, José Rodríguez; Darwin Cruz, Diego Matute, Christopher Connor; Welson Jiménez, Jeremy Rodríguez y Mike Arana. DT: Merling Paz.
Así llegan ambos equipos
El mas necesitado por sumar de a tres es Honduras, pues viene de perder en la primera fecha contra Serbia por 2-0. Colombia por su parte derrotó 2-1 a Japón y tuvo un debut positivo en la actual edición del Mundial sub 17. Serbia es líder con seis puntos porque en el otro partido de la jornada, venció a Japón.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Honduras y Colombia!
Dentro de unos instantes dará comienzo el partido entre los hondureños y los colombianos, el cual es por la segunda fecha del Mundial sub 17, el cual tiene como sede Catar. Acá en Claro Sports puede seguir todos los pormenores del este importante enfrentamiento.
¿A qué hora juega Honduras vs Colombia y dónde ver en vivo el Mundial sub 17?
El partido entre ambos equipos, correspondiente por la fecha 2 del grupo L, comienza a partir de las 10:30 a.m. para Colombia y a las 9:30 a.m. para Honduras (6:30 p.m. hora local). En cuanto a la transmisión, para territorio colombiano se puede ver por medio de la señal de Caracol HD2 y RCN HD2. Vía streaming por Ditu, por la App de RCN y DGO. Para suelo hondureño está disponible a través de FIFA + por medio de la plataforma DAZN.
Alineaciones del Honduras vs Colombia, al momento: jornada 2 Mundial sub 17
Honduras: David Paz; Kevin Pérez, Kevin Gyamfi, Denzel Arzu, José Rodríguez; Darwin Cruz, Diego Matute, Christopher Connor; Welson Jiménez, Jeremy Rodríguez y Mike Arana. DT: Merling Paz.
Colombia: Samuel Martínez; Santiago Vallecilla, Juan Fori, Juan Moreno, Anderson Murillo; Simón Rojas, Miguel Agamez; Juan Palacio, Edwin Echeverría, José Escorcia y Adrián Mosquera. DT: Freddy Hurtado.
Últimos resultados del Honduras vs Colombia sub 17
En competiciones oficiales de la FIFA, el enfrentamiento entre Honduras y Colombia es totalmente inédito, ya que ambas selecciones nunca antes habían coincidido en una Copa Mundial Sub-17 masculina. Sin embargo, sí registran antecedentes en juegos de preparación de esta categoría, destacando una serie de dos partidos amistosos disputados en marzo de 2013 con miras al Campeonato Sudamericano; en el primer compromiso de aquella gira, celebrado el 12 de marzo, ambos combinados igualaron 2-2 con anotaciones de Bryan Rovira y Joao Rodríguez para el conjunto cafetero.