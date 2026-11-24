¿Qué debe cambiar en Mazatenango antes de jugarse la permanencia en el Clausura 2027?

Suchitepéquez está teniendo una temporada para el olvido | @csdsuchitepequez

A Suchitepéquez le queda un partido en el Apertura 2026, pero ya sabe desde dónde empezará a pelear por la permanencia en el Clausura 2027: desde el fondo de la tabla acumulada. La salida de Domingo Omar Zalazar obliga a buscar quién dirija el sábado ante Municipal, aunque esa es la decisión más sencilla que tiene por delante la dirigencia. La más difícil es elegir a quién le confiará el próximo torneo y en qué condiciones podrá trabajar para recuperar el terreno perdido.

El recorrido del equipo ayuda a entender por qué el problema no empieza ni termina con Zalazar. Los Venados consiguieron su primera victoria el 28 de agosto ante Cobán Imperial y tuvieron que esperar hasta la jornada 18 para celebrar la segunda, un 1-0 sobre Malacateco. Entre un triunfo y otro pasó buena parte de la fase regular. Para cuando Suchi volvió a ganar, ya tenía que mirar antes los resultados de sus rivales de abajo que los de los equipos que peleaban por clasificar.

Zalazar tampoco consiguió cambiar esa tendencia. Ganó uno de sus diez partidos, empató cuatro y perdió cinco: siete puntos de 30 posibles. Hubo tardes en las que el equipo compitió mejor de lo que sugería su posición, como en el 1-1 frente al líder Antigua GFC. Pero ahí también se ve el límite de su recuperación: Suchi fue capaz de quitarle dos puntos al puntero y, aun así, nunca estuvo cerca de abandonar el último lugar.

Lo que revela la salida de Zalazar sobre el manejo de Suchitepéquez

Lo más revelador del desenlace es que la directiva y el entrenador ya coincidían en que no seguirían juntos en el Clausura. Zalazar había anunciado que dirigiría ante Municipal y se marcharía después; según su versión, la junta directiva no había cumplido algunos términos acordados. El club decidió terminar la relación el lunes. Lo que cambió fue quién estaría en el banquillo durante seis días, no el punto de partida para la próxima temporada.

La medida también dejó al equipo sin Douglas Zamora, asistente de Zalazar que ya había asumido la conducción en tres encuentros. Si la intención era empezar antes la transición, la salida de ambos supone volver a buscar un interino para una sola jornada. Y si se pretendía sumar ante Municipal, el relevo tendrá apenas unos días para conocer al grupo y preparar un partido que todavía vale tres puntos para la acumulada.

En Mazatenango, además, Zalazar no era un entrenador más. Como delantero fue figura del Suchitepéquez campeón del Clausura 2016. Diez años después, su conocimiento del club no alcanzó para sacarlo del fondo. Esa experiencia le deja a la dirigencia una referencia para la próxima elección: conocer al equipo y tener el respaldo que da una historia compartida puede facilitar la llegada de un técnico, pero no reemplaza un acuerdo claro sobre el trabajo que podrá hacer.

Por qué el Clausura 2027 ya empezó para los Venados

Para otros clubes, el Clausura abrirá una nueva carrera por el título. Para Suchitepéquez también continuará una pelea que ya está perdiendo: la permanencia se define con los puntos de toda la temporada. Por eso el encuentro ante Municipal conserva importancia, aunque el último puesto del Apertura ya no esté en discusión. Lo que sume el sábado será terreno que no tendrá que recuperar el próximo año.

Después vendrá la decisión que de verdad puede cambiar el rumbo. El próximo entrenador necesitará saber qué plantel tendrá, qué margen habrá para reforzarlo y qué compromisos está en condiciones de sostener la directiva. Suchi ya probó lo difícil que es corregir un mal arranque cuando las victorias llegan con meses de distancia. En el Clausura, además, tendrá que hacerlo mientras descuenta la ventaja que ya les concedió a sus rivales.

Te puede interesar –