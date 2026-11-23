El italiano habría decidido someterse a una cirugía en Finlandia tras varios meses de molestias y podría perderse el inicio de la próxima temporada

El italiano no juega desde que levantó el título de Wimbledon | Reuters

Jannik Sinner podría prolongar su ausencia del circuito profesional hasta la gira de arcilla de 2027. De acuerdo con información publicada por el diario italiano Il Giornale, el actual número dos del ranking ATP habría decidido someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha, después de que los tratamientos conservadores no consiguieran solucionar las molestias que lo mantienen alejado de las canchas desde julio.

Según el reporte, la operación estaría programada para este martes 24 de noviembre en Turku, Finlandia, y quedaría a cargo del especialista Lasse Lempainen, cirujano ortopédico reconocido por su trabajo con deportistas de alto rendimiento. El tiempo estimado de recuperación sería de tres a cuatro meses, por lo que su regreso podría producirse hasta la temporada de tierra batida, una vez concluida la gira estadounidense de marzo.

Sinner podría perderse el Australian Open y los primeros Masters 1000 de 2027

La posible intervención modificaría los planes del italiano, quien inicialmente contemplaba regresar a las competencias durante el Australian Open de enero. Sin embargo, de acuerdo con Il Giornale, el periodo de rehabilitación haría prácticamente imposible su participación en el primer Grand Slam de la temporada.

El tenista también podría perderse los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, programados para marzo, mientras que su regreso quedaría condicionado a la evolución de la rodilla durante los meses posteriores al procedimiento.

El medio italiano señala que la recuperación completa incluso podría extenderse hasta Wimbledon 2027, torneo que marcaría un año desde su última aparición oficial y que representaría otro posible objetivo para recuperar su mejor nivel competitivo.

Una lesión que mantiene a Sinner fuera de las canchas desde julio

El último partido oficial del italiano se remonta al 12 de julio de 2026, cuando derrotó a Alexander Zverev en la final de Wimbledon para conquistar su segundo título consecutivo en el torneo londinense. Semanas después comenzaron las molestias en la rodilla derecha, relacionadas con una tendinopatía conocida como síndrome de la banda iliotibial.

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Durante los meses siguientes se sometió a diferentes tratamientos médicos con la intención de evitar una operación. Sin embargo, la persistencia de la inflamación lo obligó a renunciar al US Open y posteriormente a anunciar, el 6 de octubre, el final anticipado de su temporada, con lo que también quedó descartada su participación en las ATP Finals y la Copa Davis.

Los últimos estudios habrían mostrado un deterioro de la inflamación, situación que llevó al equipo médico a reconsiderar la alternativa quirúrgica. La decisión se habría producido después de una consulta con Lempainen durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

El especialista finlandés ha trabajado con futbolistas como Ousmane Dembélé, Reece James y Lorenzo Pellegrini, además de colaborar con diferentes clubes europeos. Por ahora, no existiría una fecha definitiva para el regreso de Sinner.