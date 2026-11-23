La serie de cuartos de final entre Toluca y Atlas iniciará con el partido de ida en el Estadio Nemesio Diez este miércoles 25 de noviembre

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Toluca y Atlas se enfrentarán este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez, en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026, una serie que promete máxima exigencia debido a la paridad entre ambos equipos, separados por apenas un punto al cierre de la temporada regular. Sin embargo, el primer capítulo será determinante para las aspiraciones de ambos clubes, ya que, en caso de empate en el marcador global, los rojinegros avanzarían a las semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general, un escenario que los Diablos Rojos buscarán evitar con una ventaja en casa que les permita llegar con mayor margen de maniobra al encuentro de vuelta.

Liguilla Apertura 2026: fecha y horario del Toluca vs Atlas, cuartos de final Liga MX

El Toluca recibirá al Atlas este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez, en el encuentro que dará inicio a los cuartos de final del Apertura 2026. Los Diablos Rojos abrirán la serie ante un conjunto rojinegro que consiguió su clasificación directa a la Liguilla y que buscará aprovechar su posición en la tabla para tomar ventaja en la eliminatoria.

El Atlas finalizó la fase regular en el cuarto lugar con 28 puntos, apenas una unidad por encima del Toluca. Esta diferencia le otorga un factor importante de cara a la serie, ya que, en caso de empate en el marcador global después de los dos partidos, los rojinegros obtendrán el boleto a las semifinales por su mejor posición en la clasificación. Por ello, los escarlatas tendrán la obligación de conseguir una ventaja en casa para evitar que el criterio de desempate favorezca a su rival.

México : 19:00 horas.

: 19:00 horas. Centroamérica : 19:00 horas.

: 19:00 horas. Estados Unidos: 20:00 horas ET, 17:00 horas PT.

Alineaciones probables del Toluca vs Atlas para los cuartos de final del Apertura 2026

El Toluca de Antonio ‘Turco’ Mohamed cuenta con distintas variantes tácticas, aunque suele partir de un 4-2-3-1 o un 4-4-2, con la posibilidad de recurrir a una línea de tres defensores en sus planteamientos más ofensivos. La propuesta de los Diablos Rojos se caracteriza por una presión alta y la intención de acumular futbolistas en territorio rival para generar superioridad cerca del área. Esta versatilidad le permite modificar su estructura de acuerdo con las necesidades del partido, sin renunciar a la iniciativa y al protagonismo con el balón.

Por su parte, el Atlas de Hernán Crespo tiene en el 3-5-2 y el 3-4-3 sus principales alternativas, dos esquemas que favorecen la amplitud por los costados y la participación de sus carrileros en ataque. Los rojinegros buscan construir a través de asociaciones cortas en el mediocampo y aprovechar los espacios que aparecen entre las líneas del adversario. El choque táctico estará en la capacidad de Toluca para superar la estructura de tres centrales del Atlas, mientras que el conjunto tapatío intentará aprovechar los espacios que deje la presión alta de los escarlatas.

Toluca : Hugo Gonzalez, Brian Garcia, Luan, Everardo Lopez, Jesús Gallardo, Érick Gutiérrez, Nicolas Castro, Franco Romero, Helinho, Paulinho y Alexis Vega.

: Hugo Gonzalez, Brian Garcia, Luan, Everardo Lopez, Jesús Gallardo, Érick Gutiérrez, Nicolas Castro, Franco Romero, Helinho, Paulinho y Alexis Vega. Atlas: Camilo Vargas, Milton Valenzuela, Juan Jose Purata, Gaddi Aguirre, Edgar Zaldivar, Aldo Rocha, Víctor Rios, Luís Esteves, Kevin Zenon, Ryan Mmaee y Florián Monzón.

¿Dónde ver en vivo el Toluca vs Atlas, partido de ida de los cuartos de final del Apertura? TV y online

El Toluca vs Atlas promete un nuevo capítulo de la Liga MX, con toda la cobertura de Claro Sports a través de nuestro clásico minuto a minuto, donde encontrarás el seguimiento de cada jugada, estadísticas, goles, debate, análisis y la información más relevante de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. Conéctate con Claro Sports y sigue cada detalle de este encuentro con una cobertura completa de principio a fin. En cuanto a las transmisiones para territorio mexicano, el partido estará disponible a través de TV Azteca y TUDN, mientras que en Estados Unidos podrá verse por CBS Sports, TUDN y Univision.

Antecedentes y últimos resultados del Toluca vs Atlas en la Liga MX

La tendencia de los últimos tres años entre Toluca y Atlas refleja un dominio claro de los Diablos Rojos, que acumulan cuatro victorias y dos empates en sus seis enfrentamientos más recientes. El conjunto escarlata ha mostrado una notable superioridad ofensiva, con 17 goles a favor por apenas cinco de los rojinegros, además de mantener su portería imbatida en dos compromisos. Estos números reflejan la capacidad de los Diablos Rojos para imponer condiciones en esta rivalidad, tanto en el Estadio Nemesio Diez como en sus visitas al Estadio Jalisco.

Por su parte, Atlas no ha conseguido derrotar a los mexiquenses en este periodo y tiene como principal desafío romper una racha adversa ante un rival que ha encontrado facilidades para generar peligro y capitalizar sus oportunidades. Aunque los rojinegros consiguieron dos empates consecutivos en 2025 y marzo de 2026, Toluca recuperó el control de la serie con una victoria contundente en septiembre de 2026. El balance reciente favorece ampliamente a los Diablos Rojos, que parten con mejores argumentos estadísticos para un nuevo enfrentamiento.

Toluca 5-2 Atlas | Liga MX Apertura 2026 | Jornada 8 | 12/09/2026.

| Liga MX Apertura 2026 | Jornada 8 | 12/09/2026. Toluca 1-1 Atlas | Liga MX Clausura 2026 | Jornada 11 | 14/03/2026.

| Liga MX Clausura 2026 | Jornada 11 | 14/03/2026. Atlas 0-0 Toluca | Liga MX Apertura 2025 | Jornada 16 | 01/11/2025.

| Liga MX Apertura 2025 | Jornada 16 | 01/11/2025. Atlas 2-3 Toluca | Liga MX Clausura 2025 | Jornada 15 | 12/04/2025.

| Liga MX Clausura 2025 | Jornada 15 | 12/04/2025. Toluca 4-1 Atlas | Liga MX Apertura 2024 | Jornada 10 | 28/09/2024.

| Liga MX Apertura 2024 | Jornada 10 | 28/09/2024. Toluca 4-1 Atlas | Liga MX Clausura 2024 | Jornada 14 | 07/04/2024.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de ida de los cuartos de final?

De acuerdo con información de Caliente MX, Toluca parte como favorito para quedarse con la victoria ante Atlas, con un momio de -271 para el triunfo de los Diablos Rojos en casa. En contraste, el empate ofrece +420, mientras que una victoria del conjunto rojinegro como visitante alcanza una cuota de +640. La diferencia entre las cotizaciones refleja una ventaja importante para el equipo mexiquense, que cuenta con el respaldo del mercado para imponer condiciones en su territorio. Atlas, por su parte, tendrá el desafío de romper los pronósticos y aprovechar sus oportunidades para aspirar a un resultado favorable.

El panorama cambia en el mercado de goles, donde existe prácticamente un equilibrio entre las dos alternativas: el más de 3.5 anotaciones tiene una cuota de -115, mientras que el menos de 3.5 aparece en -112. La mínima diferencia entre ambos momios refleja la incertidumbre sobre la cantidad de goles que tendrá el encuentro, por lo que no existe una tendencia contundente hacia un marcador alto o uno más cerrado.