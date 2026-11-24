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Últimos resultados del México vs Camerún sub 17

El enfrentamiento entre México y Camerún del próximo 24 de noviembre marcará un capítulo inédito en la historia de ambas selecciones dentro de una Copa Mundial sub 17. El Tricolor nunca se ha medido ante los Leones Indomables en esta categoría del torneo de la FIFA, por lo que el compromiso representará su primer partido en una competencia que reúne a las principales promesas del fútbol internacional.

Sin embargo, el historial entre ambos países sí cuenta con tres antecedentes en la categoría absoluta, dos de ellos en partidos amistosos y uno más en una Copa del Mundo. El primer enfrentamiento ocurrió el 22 de septiembre de 1993, cuando México consiguió una victoria por 1-0 en Los Ángeles, Estados Unidos, gracias a una anotación de Ignacio Ambriz al minuto 55.

El antecedente más destacado tuvo lugar el 13 de junio de 2014, durante la fase de grupos del Mundial de Brasil, donde el conjunto mexicano volvió a imponerse por 1-0 con un tanto de Oribe Peralta. El choque más reciente se celebró el 10 de junio de 2023, en San Diego, y terminó con empate 2-2: Israel Reyes y Kevin Álvarez marcaron para el Tricolor, mientras que Bryan Mbeumo y Karl Toko Ekambi anotaron por Camerún. Ahora, las selecciones juveniles escribirán su propia historia, con un primer enfrentamiento mundialista que ampliará la rivalidad entre ambos países.