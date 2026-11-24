El Fenerbahçe recibe al Vasas Óbuda Budapest en la primera jornada de la Champions League de voleibol femenil, con transmisión por Claro Sports

El Fenerbahce Medicana inicia su camino en la Champions League de voleibol femenil este martes 24 de noviembre, cuando reciba al Vasas Óbuda Budapest en el Burhan Felek Voleybol Salonu de Estambul, por la primera jornada del Grupo C. El conjunto turco, campeón europeo en 2012, busca recuperar el título continental con figuras como Melissa Vargas, Alessia Orro y Eda Erdem, bajo la dirección de Stefano Lavarini.

Las locales llegan invictas en la liga turca y vienen de superar 3-1 al Eczacıbaşı el pasado 21 de noviembre. Además, cuentan con antecedentes favorables frente al equipo húngaro, al que derrotaron por idéntico marcador de 3-1 en sus dos enfrentamientos de la temporada 2024-25.

Por su parte, el Vasas Óbuda llega como vigente campeón de Hungría y con el objetivo de competir ante uno de los favoritos del torneo. El conjunto de Budapest también atraviesa un buen momento en su campeonato doméstico, donde recientemente venció 3-1 al Békéscsaba y al KNRC. Sin embargo, tiene una asignatura pendiente frente a los clubes turcos, ya que perdió sus cuatro enfrentamientos anteriores en la Champions League contra Fenerbahce y Eczacıbaşı.

El partido también tendrá un atractivo especial en los banquillos: Luca Bucaioni, entrenador del Vasas, fue asistente de Stefano Lavarini durante las dos temporadas anteriores. Ambos equipos comparten el Grupo C con el Numia Vero Volley Milano y el Levallois Paris Saint-Cloud. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports.