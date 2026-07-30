¿México volverá a ser sede de la Copa Oro en 2027?

Algunos estadios de la República Mexicana pueden participar en las licitaciones para poder albergar algunos partido de la competencia de la Concacaf

México podría albergar la Copa Oro 2027, pasando por una licitación | Imago7

México podría volver a ser sede de la Copa Oro en 2027, luego de que la Concacaf abrió la posibilidad de que distintos estadios del país participen en un proceso de licitación para albergar encuentros del torneo regional y así no todos los compromisos se disputen en Estados Unidos como ha ocurrido en los últimos casi 24 años.

De acuerdo con información de nuestro especialista Alejandro Orvañanos, los recintos mexicanos ya recibieron la oportunidad de presentar sus candidaturas y levantar la mano para ser considerados dentro de la próxima edición del certamen de selecciones, el cual se llevará a cabo en el verano del año siguiente.

La medida representa un cambio dentro de la organización habitual de la Copa Oro, competencia que históricamente ha concentrado la mayoría de sus partidos en territorio estadounidense a partir del año 2005. La presencia de México como sede ha sido reducida o prácticamente ha sido inexistente, pues la última vez que albergó un partido fue en la final del 2003, cuando venció a Brasil en el Estadio Azteca.

Ahora, la Concacaf permitirá que los estadios interesados entreguen sus propuestas y cumplan con los requisitos establecidos para entrar en la selección de sedes. La decisión definitiva sobre las ciudades elegidas, los inmuebles y la cantidad de partidos se conocerá más adelante, una vez concluido el proceso de evaluación.

Sin embargo, la posibilidad de recibir encuentros no significa que México vaya a organizar por completo la Copa Oro 2027. La intención del organismo sería mantener a Estados Unidos como sede principal y otorgar al territorio mexicano una participación limitada, con una cantidad reducida de compromisos.

Entre los escenarios contemplados aparece que la selección mexicana pueda disputar algunos de sus partidos como local, además de la posibilidad de sumar un encuentro adicional en ciudades como Monterrey o Guadalajara. El número de juegos sería pequeño y dependerá de las propuestas que presenten los estadios del país.

También se descartó que la final pueda celebrarse en el Estadio Azteca, uno de los recintos más representativos del fútbol mexicano. Aunque México resulte favorecido en la licitación, el partido por el título no se jugará en el inmueble de la Ciudad de México, según la información disponible hasta ahora.

La apertura del proceso genera expectativa por el posible regreso del torneo a suelo mexicano, aunque el panorama debe tomarse con cautela. México podría recuperar algunos partidos de la Copa Oro en 2027, pero no será el anfitrión principal ni recibirá la totalidad de la competencia.

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