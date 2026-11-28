Al pequeño niño peruano la vida le dio un giro de 180° después de atreverse a transmitir la final de la Libertadores 2025.

Pol Deportes en la final de la Libertadores/ Captura de pantalla.

La Copa Libertadores tiene cuestiones y cosas que pasan en la misma que la hacen uno de los torneos de clubes más importantes y místicos del mundo. Este sábado 28 de noviembre se está jugando la final de la ‘Gloria Eterna’ en su edición 2026. Estudiantes de La Plata va por su quinta corona y Palmeiras por la cuarta, partidazo que promete emociones.

Pues bien, en la previa de lo que iba a ser la disputa entre el ‘Pincha Rata’ y el ‘Verdao’, se realizó un acto musical y de presentación para lo que será el plato fuerte de la jornada. La CONMEBOL decidió sorprender a propios y extraños, en esta oportunidad uno de los integrantes de este espacio fue Clíver Huamán Sánchez, conocido en el ámbito deportivo como ‘Pol Deportes’, el niño que sorprendió al mundo en el 2025 y que hoy hace historia.

La historia de ‘Pol Deportes’ data precisamente en una final de la Copa Libertadores, para ser más exactos la edición del 2025, cuando el pequeño niño se hizo viral por transmitir y narrar la final de la ‘Gloria Eterna’ entre Flamengo y Palmeiras desde un cerro, cerca al Estadio Monumental de Lima, Perú. Mientras el ‘Mengao’ se consagraba, Clíver comenzaba con su propia historia.

Huamán Sánchez creció en Andahuaylas, con raíces quechuas, y es hincha de Los Chankas. Su carrera periodística comenzó de manera amateur, comentaba partidos con su padre en su pueblo desde los 12 años, pero siempre estuvo arraigado con él desde los 3. Así que un día decidió emprender su camino hacia la capital peruana para que todo el mundo lo conociera.

Viajó unas 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima, sin embargo el pequeño reportero no contaba con acreditación para transmitir el partido entre Flamengo y Palmeiras en el Monumental, así que decidió treparse a un cerro y desde las alturas de la capital del Perú hizo un en vivo en redes sociales y cautivó a miles de personas en el mundo.

Desde aquel capítulo Clíver Huamán Sánchez recibió elogios e invitaciones de todo el planeta, estuvo por España, también le regalaron una beca universitaria integral para estudiar Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza en Perú y además conoció a Lionel Messi en un partido del Inter Miami.

Después de convertirse viral, este sábado entregó unas palabras en la ceremonia de la final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras: “Hace un año subí la montaña para relatar la final más importante del continente con un teléfono y un sueño, quería que mi pueblo sintiera la misma emoción y pasión que yo. Lo que nunca imaginé es que hoy estaría acá viviendo esta historia desde acá adentro. ¿Están listos? hoy se juega por la Gloria Eterna”, dijo ‘Pol Deportes’.

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