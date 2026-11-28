Sigue el minuto a minuto del partido entre Aurora y Cobán Imperial por la jornada 22 del Torneo Apertura de Guatemala.

Aurora Cobán Imperial, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Aurora vs. Cobán Imperial! Los aurinegros y los Príncipes Azules se enfrentan por la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto castrense buscará cerrar su participación en el campeonato con una victoria, mientras que los cobaneros intentarán quedarse con el último boleto a la liguilla.

Aurora ocupa la décima posición con 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y doce derrotas. Los dirigidos por Saúl Phillip vienen de perder 3-2 ante Municipal en el encuentro pendiente de la jornada 19, resultado que los dejó sin posibilidades de clasificación. El objetivo de los aurinegros será sumar tres unidades que les permitan mejorar su situación en la tabla acumulada.

Cobán Imperial, por su parte, se ubica en el séptimo puesto con 28 unidades, tras registrar ocho triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. El equipo de Ramiro Cepeda viene de imponerse por 2-0 ante San Pedro, al que quedó a un punto de distancia. Los Príncipes Azules buscarán una nueva victoria y estarán pendientes de los resultados de San Pedro y Marquense para conocer si consiguen avanzar a la fase final del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Cobán Imperial hoy sábado 28 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Aurora y Cobán Imperial será el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Aurora vs Cobán Imperial para la jornada 22, al momento

Ni Aurora ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Saúl Phillip y Ramiro Cepeda eligieron las siguientes alineaciones.

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Carlos Flores, Marcos Acosta; Daniel Baján, José Grajeda, Roger Hernández, Jorge Batres; Alex Díaz, Héctor Morales y Hugo Del Cid. DT: Saúl Phillip.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Eduardo Soto, Thales Moreira, Luis De León, Selvin Tení; William Amaya, Kenneth Valdez, Janderson Pereira, Juan Carlos Winter; Byron Leal y Uri Amaral. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes del Aurora vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora y Cobán Imperial:

27 de julio de 2026 | Cobán Imperial 3-2 Aurora | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 1 de abril de 2026 | Cobán Imperial 0-0 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 | Aurora 1-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 2 de noviembre de 2025 | Cobán Imperial 2-0 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de agosto de 2025 | Aurora 1-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

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