Las Garzas quedaron fuera de cuatro competencias y solo pudieron celebrar la conquista de la Campeones Cup ante Cruz Azul.

Messi e Inter Miami tuvieron una mala temporada en la MLS. | Claro Sports

Lionel Messi y el Inter Miami pusieron fin a una temporada en la que quedaron lejos de cumplir sus objetivos. Las Garzas fueron eliminadas por el Columbus Crew en la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2026, resultado que terminó con sus aspiraciones de conseguir el bicampeonato del fútbol estadounidense y que dejó a la Campeones Cup como su único título del año.

El conjunto de Florida perdió 3-0 en el primer encuentro de la serie y cayó 1-0 en el segundo compromiso, tras una anotación de Santiago Rodríguez en el tiempo agregado. Ni la presencia de Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, Casemiro y Germán Berterame permitió que el equipo superara la primera eliminatoria de la postemporada.

Aunque el argentino mantiene su racha de conquistar al menos un trofeo por año desde su llegada a Estados Unidos, el 2026 podría considerarse su temporada de menor éxito colectivo desde su incorporación a la MLS, debido a las expectativas que generó la plantilla y los resultados que obtuvo en las cinco competencias que disputó.

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Inter Miami y el balance de Lionel Messi en la temporada 2026

La primera oportunidad de conquistar un título se esfumó en la Concacaf Champions Cup. El Nashville SC eliminó al Inter Miami en los octavos de final, después de igualar 1-1 en el marcador global y conseguir su clasificación gracias al criterio del gol de visitante.

Tampoco encontró respuestas en la Leagues Cup, competencia en la que quedó eliminado durante la fase de liga. Las Garzas derrotaron 4-2 al Atlético de San Luis, pero las derrotas por 2-1 ante Monterrey y 3-2 frente a León terminaron con sus aspiraciones de recuperar el trofeo que conquistaron en 2023.

En la temporada regular de la MLS, el Inter Miami terminó en la tercera posición de la clasificación general con 60 puntos, producto de 16 victorias, 12 empates y seis derrotas. El Supporters’ Shield quedó en manos del Nashville SC, que cerró la campaña con 77 unidades, 17 más que el conjunto de Florida.

El único motivo de celebración llegó el 16 de septiembre, cuando el Inter Miami derrotó 2-0 a Cruz Azul en la Campeones Cup. Messi y Casemiro marcaron los goles del encuentro, que también representó el debut de Cristian ‘Kily’ González como entrenador del equipo. Aquella noche, el argentino alcanzó los 100 goles con la camiseta de las Garzas en 115 partidos oficiales.

Así le fue al Inter Miami en los cinco torneos que disputó en 2026:

Competencia Resultado Concacaf Champions Cup Eliminado en octavos de final Leagues Cup Eliminado en fase de liga Supporters’ Shield Tercer lugar MLS Cup Eliminado en primera ronda de Playoffs Campeones Cup Campeón

Los resultados colectivos contrastan con el desempeño individual de Messi. A sus 39 años, el argentino registró 26 goles y 17 asistencias durante la temporada regular de la MLS, además de convertirse en el primer futbolista en conseguir el Botín de Oro de la competencia en dos campañas consecutivas.

¿Cuántos títulos ha ganado Lionel Messi desde su llegada al Inter Miami?

La incorporación de Messi al Inter Miami en julio de 2023 cambió el rumbo de una franquicia que hasta entonces no había conquistado ningún título. El argentino debutó con un gol de tiro libre ante Cruz Azul y, semanas después, consiguió el campeonato de la Leagues Cup tras superar al Nashville SC en penaltis.

En 2024, las Garzas conquistaron el Supporters’ Shield después de establecer un récord de 74 puntos en la temporada regular. Sin embargo, quedaron eliminadas en la primera ronda de los Playoffs ante el Atlanta United, por lo que tuvieron que esperar un año más para levantar el campeonato de liga.

El 2025 representó la consolidación del proyecto deportivo. Inter Miami conquistó el campeonato de la Conferencia Este y, posteriormente, levantó su primera MLS Cup tras vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps, con dos asistencias de Messi en la final.

Con la conquista de la Campeones Cup en 2026, Messi llegó a cinco trofeos con el Inter Miami, si se incluye el campeonato de conferencia. No obstante, por primera vez desde su llegada, su única conquista del año correspondió a una competencia que se define en un solo partido.

Los trofeos de Lionel Messi con el Inter Miami:

2023: Leagues Cup.

2024: Supporters’ Shield.

2025: Campeonato de la Conferencia Este.

2025: MLS Cup.

2026: Campeones Cup.

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Las temporadas en las que Lionel Messi se quedó sin títulos

A lo largo de su carrera a nivel de clubes, Lionel Messi únicamente ha terminado dos temporadas sin conquistar un trofeo: la 2007-2008 y la 2019-2020, ambas durante su etapa como futbolista del Barcelona.

En la primera de ellas, bajo la dirección técnica de Frank Rijkaard, el conjunto catalán quedó fuera de la lucha por la Champions League en semifinales ante el Manchester United, mientras que el Valencia lo eliminó en la misma instancia de la Copa del Rey. Aquella campaña marcó el final del ciclo del entrenador neerlandés y dio paso a la llegada de Pep Guardiola, con quien Messi conquistaría el triplete un año después.

Doce años después, el argentino volvió a experimentar una temporada sin títulos. Durante la campaña 2019-2020, el Barcelona perdió LaLiga frente al Real Madrid, quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Athletic Club y de la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid. El cierre llegó con la derrota por 8-2 ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League.

La victoria ante Cruz Azul evitó que Messi sumara una tercera temporada sin trofeos a nivel de clubes. Sin embargo, el balance de 2026 deja al Inter Miami con la obligación de replantear su proyecto deportivo de cara al próximo año, con la Concacaf Champions Cup como una de las cuentas pendientes del argentino en el fútbol norteamericano.