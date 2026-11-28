México vs Haití en vivo: ¡Alineaciones confirmadas! Charlyn Corral, a la banca
El Tricolor Femenil tiene que derrotar a su similar caribeño para obtener el boleto al Mundial de Brasil 2027
¡Pedro López confía en romper la sequía mundialista de México!
El técnico de la selección mexicana femenil aseguró que su equipo cuenta con la preparación futbolística y mental para afrontar el compromiso ante Haití. El estratega español destacó el trabajo de los últimos meses y la confianza de sus dirigidas para conseguir el boleto al Mundial de Brasil 2027, tras una ausencia de 12 años en la máxima cita del fútbol femenil.
Pedro López también restó importancia a la presión que supone disputar la clasificación mundialista en un solo partido y dejó claro que no hay espacio para las excusas por el formato de competencia: “Da igual el formato, da igual el rival, que la ilusión que tenemos y la vibra es mucho más grande”.
¡México, sin goles en contra en las eliminatorias de Concacaf!
La selección mexicana femenil llega al encuentro ante Haití con un registro perfecto en las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027. El conjunto dirigido por Pedro López consiguió cuatro victorias, 36 goles a favor y ninguno en contra, tras superar a San Vicente y las Granadinas (14-0), Santa Lucía (7-0), Islas Vírgenes (9-0) y Puerto Rico (6-0).
Además de la solidez defensiva, el Tricolor cuenta con Charlyn Corral, máxima goleadora de la fase clasificatoria con 13 anotaciones. México buscará mantener su paso perfecto ante Haití y asegurar su regreso a una Copa del Mundo femenil.
Alineaciones México vs Haití, al momento: así salen por el boleto del Mundial Femenil 2027
Así sale el combinado nacional en busca del boleto mundialista:
México: Esthefanny Barreras (P); Aaliyah Farmer, Rebeca Bernal (c), Reyna Reyes, Nicolette Hernández, Kimberly Rodríguez; Alexia Delgado, Scarlett Camberos, Alice Soto; Jacqueline Ovalle y Diana Ordoñez.
Haití: Oceane Toussaint (P); Jennyfer Limage, Melchie Dumornay, Batcheba Louis, Britany Raphino, Sherly Jeudy, Nerilia Mondesir (c), Roseline Eloissaint, Claire Constante, Dayana Pierre y Kethna Louis.
¿El equipo que pierde también queda sin posibilidad de clasificar a Juegos Olímpicos?
Sí. La selección que pierda el partido entre México y Haití quedará eliminada de la lucha por los boletos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que únicamente los equipos que alcancen las semifinales podrán disputar las plazas olímpicas del Campeonato Concacaf W 2026.
De acuerdo con el reglamento de la Concacaf, los dos finalistas y el tercer lugar conseguirán la clasificación olímpica. Sin embargo, Estados Unidos ya cuenta con su boleto por ser anfitrión, por lo que, si termina entre los tres primeros, la plaza restante será para el cuarto lugar.
La derrota en cuartos de final no significará necesariamente el final del camino mundialista. El equipo que pierda tendrá una última oportunidad de buscar su clasificación a Brasil 2027 mediante el Play-In del 2 de diciembre, en el que enfrentará al perdedor del Canadá vs Panamá. El ganador avanzará al repechaje intercontinental de la FIFA, donde todavía deberá conseguir su boleto a la Copa del Mundo.
Antecedentes México vs Haití, marcadores y últimos resultados
México tiene una ventaja histórica sobre Haití, aunque el antecedente más reciente favorece al conjunto caribeño. El 7 de julio de 2022, Haití derrotó 3-0 al Tricolor en el Campeonato Concacaf W, disputado en Monterrey, con goles de Roselord Borgella, Nérilia Mondésir y Sherly Jeudy. Aquella derrota fue uno de los resultados que dejaron a México fuera del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.
Estos son los cinco resultados registrados en sus enfrentamientos anteriores:
2022 | Campeonato Concacaf W: México 0-3 Haití.
2018 | Juegos Centroamericanos y del Caribe: México 3-0 Haití (victoria administrativa por retiro de Haití; no se disputó el encuentro).
2014 | Juegos Centroamericanos y del Caribe: México 1-0 Haití.
2004 | Preolímpico de Concacaf: México 5-0 Haití.
1998 | Eliminatorias del Mundial Femenil 1999: México 7-1 Haití.
En los cinco antecedentes registrados, México suma cuatro victorias y una derrota, aunque uno de esos triunfos fue otorgado administrativamente. Ahora, el equipo de Pedro López buscará cambiar la historia reciente y conseguir su cuarta participación en una Copa del Mundo Femenil.
¿A qué hora juega México vs Haití y dónde ver hoy 28 de noviembre los cuartos de final?
El partido entre México y Haití se disputará este sábado 28 de noviembre de 2026, a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, en el Texas Health Mansfield Stadium, ubicado en Mansfield, Texas, Estados Unidos. La transmisión en territorio mexicano estará disponible a través de ESPN y Disney+, mientras que Claro Sports tendrá la cobertura del encuentro con el minuto a minuto, las jugadas más importantes y el resultado.
México vs Haití: por el boleto al Mundial Femenil 2027
La Selección Mexicana Femenil está a una victoria de regresar a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencia. Este sábado 28 de noviembre, el equipo dirigido por Pedro López enfrenta a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, en un partido que definirá a una de las selecciones clasificadas al Mundial Femenil de Brasil 2027 y que también tendrá consecuencias en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El Tricolor llega a este compromiso después de ganar sus cuatro partidos de la fase clasificatoria, mientras que Haití buscará repetir lo sucedido en 2022, cuando derrotó 3-0 a México y comprometió sus aspiraciones mundialistas. Con Charlyn Corral, Jacqueline Ovalle, Scarlett Camberos y Rebeca Bernal entre sus principales figuras, México intentará conseguir el boleto directo a Brasil 2027 y mantener viva la posibilidad de regresar a unos Juegos Olímpicos después de su última participación en Atenas 2004. Sigue en Claro Sports todas las acciones, goles, estadísticas y el resultado del partido entre México y Haití.