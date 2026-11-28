⏱ 0′

¡Pedro López confía en romper la sequía mundialista de México!

El técnico de la selección mexicana femenil aseguró que su equipo cuenta con la preparación futbolística y mental para afrontar el compromiso ante Haití. El estratega español destacó el trabajo de los últimos meses y la confianza de sus dirigidas para conseguir el boleto al Mundial de Brasil 2027, tras una ausencia de 12 años en la máxima cita del fútbol femenil.

Pedro López también restó importancia a la presión que supone disputar la clasificación mundialista en un solo partido y dejó claro que no hay espacio para las excusas por el formato de competencia: “Da igual el formato, da igual el rival, que la ilusión que tenemos y la vibra es mucho más grande”.