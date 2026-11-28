Sigue el minuto a minuto del partido entre San Pedro y Guastatoya por la jornada 22 del Torneo Apertura de Guatemala.

San Pedro Guastatoya, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de San Pedro vs. Guastatoya! Los Gallos y el Pecho Amarillo se enfrentan por la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto local depende de sí mismo para conseguir el último boleto a la liguilla, mientras que los visitantes, con la clasificación asegurada, buscarán mejorar su posición de cara a la fase final.

San Pedro ocupa el sexto puesto con 29 puntos, producto de ocho triunfos, cinco empates y ocho derrotas. Los dirigidos por Edwin Vásquez vienen de perder 2-0 ante Cobán Imperial, resultado que redujo su ventaja sobre sus perseguidores. Una victoria les permitirá clasificar sin depender de otros resultados, mientras que un empate o una derrota los obligará a estar pendientes de lo que suceda con Cobán Imperial, Marquense y Comunicaciones.

Guastatoya, por su parte, se encuentra en la quinta posición con 34 unidades, tras registrar diez victorias, cuatro empates y siete derrotas. El equipo de Martín García aseguró su presencia en la liguilla con una goleada por 4-1 ante Comunicaciones en la jornada anterior. El Pecho Amarillo intentará cerrar la fase regular con un nuevo triunfo y llegar con dos victorias consecutivas a la siguiente instancia del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Pedro vs Guastatoya hoy sábado 28 de noviembre de 2026?

El encuentro entre San Pedro y Guastatoya será el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Municipal de San Pedro y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del San Pedro vs Guastatoya para la jornada 22, al momento

Ni San Pedro ni Guastatoya cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Edwin Vásquez y Martín García eligieron las siguientes alineaciones.

San Pedro: Vander Cruz; David Álvarez, Steveth Chacón, Luis Navas, Renny Folleco; Edgar Macal, Osman Salguero, Julio Fajardo; Yasnier Matos, Sebastián Colón y Germán Águila. DT: Edwin Vásquez.

Guastatoya: Rubén Escobar; Brayan Morales, Víctor Armas, Wilson Pineda; Christopher Ramírez, Samuel Garrido, Javier Estrada, Denilson Sánchez; Bryan Lemus, Edy Palencia y Nicolás Lovato. DT: Martín García.

Antecedentes del San Pedro vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Pedro y Guastatoya:

26 de septiembre de 2026 | Guastatoya 2-1 San Pedro | Torneo Apertura 2026

Te puede interesar