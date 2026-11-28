El dato más asombroso que rodea a esta nueva final, es que el elenco argentino ya venció al brasilero en una final de Copa Libertadores.

Estudiantes Vs. Palmeiras Final Libertadores/ Chat GPT/ AFP.

Este sábado 28 de noviembre se disputará la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Un verdadero partidazo que se vivirá en el Estadio Centenario de Montevideo en Uruguay. Será la definición número 67 del torneo de clubes más importante de América, el ‘Pincha Rata’ busca su quinta corona y el ‘Verdao’ la cuarta de su palmarés.

¿Se acaba el dominio brasilero en Copa Libertadores?

Desde la edición del 2018, cuando River Plate venció a Boca Juniors en Madrid, España 5-3 en el global, un equipo no brasilero no gana la Copa Libertadores, es decir 7 finales en las que el certamen se ha ido a territorio del vecino país, entre Flamengo, Fluminense, Palmeiras y Botafogo se han repartido las recientes coronas.

Copa Libertadores 2019

Fue la primera edición que se jugó con sede definida desde meses previos y a partid único. El Monumental de Lima, Perú fue la cita entre River Plate y Flamengo, el ‘Millonario’ quería ser bicampeón después de haber derrotado a su eterno rival de patio en España, ya que el compromiso de vuelta no se pudo jugar en el Monumental por hechos de violencia.

Rafale Santos Borré, quien en esos momentos vivía una de sus mejores temporadas, abrió el marcador en el primer tiempo. No obstante Gabigol, quien había tocado la copa en la salida del boca túnel se apuntó un doblete en los últimos minutos para que el ‘Mengao’ encendiera la fiesta en Perú y consagrarse con su tercera Copa Libertadores.

Copa Libertadores 2020

El Estadio Maracaná de Río de Janeiro fue el epicentro del duelo entre brasileros, como anillo al dedo le cayó el enfrentamiento a Palmeiras y Santos. Una de las finales de Copa Libertadores en las que ambos equipos se han guardado más, poco fútbol y más cautela; no obstante Breno Lopes al 909′ aprovechó un centro de Rony para anotar el 1-0 que le dio la corona el ‘Verdao’ en casa de Flamengo y Fluminense.

Copa Libertadores 2021

En lo que se ha convertido en el clásico del fútbol brasilero en el último tiempo, Palmeiras y Flamengo se citaron en el Estadio Centenario de Montevideo para la disputa de la edición del 2021. Raphael Veiga abrió el marcador (5′) para el ‘Verdao’, nuevamente Gabigol apareció en una final para Flamengo, se reportó con el 1-1 (72′), sin embargo el trofeo se lo iba a llevar el cuadro de Sao Paulo con un gol de Deyverson en el tiempo extra 90+5′. Este sábado vuelve a Uruguay para la disputa de la corona, un dato no menor.

Copa Libertadores 2022

Nuevamente para dicha edición hubo duelo de equipos brasileros, Flamengo iba por la revancha de lo sucedido un año atrás y al frente tenía a Athletico Paranaense, que quería quedarse con la Libertadores después de su bicampeonato en Sudamericana (2018 y 2021). Pero en una final que también estuvo fría, Gabriel Barbosa (45+4′) anotó el único gol del compromiso para que el cuadro de Río de Janeiro conquistara su cuarta final.

Copa Libertadores 2023

El Fluminense de Jhon Arias, Germán Ezequiel Cano y compañía quería darle al ‘Flu’ su primera corona de la Libertadores, sin embargo al frente tenía a Boca Juniors que iba de una vez por todas por su séptima Copa, todo el ambiente del ‘Xeneixe’ veía el 7 por todas partes y una marea azul y oro se trasladó a Río de Janeiro.

Cano, ídolo de Independiente Medellín de Colombia, abrió el marcador en el Maracaná al 36′. Luis Advíncula con un golazo de media distancia igualaba las acciones en Brasil 72′. Pero desde el banco John Kennedy puso el definitivo 2-1 para el elenco local y encender el carnaval en la hinchada ‘Tricolor’.

Copa Libertadores 2024

Tal vez una de las finales de Copa Libertadores que más se ha definido con contundencia y sin necesidad del tiempo extra. Botafogo también conquistó su primera ‘Gloria Eterna’ gracias a los goles de Luis Henrique (35), Alex Telles (44′) y (90+7), para Atlético Mineiro descontó Eduardo Vargas (47′), una definición que se le vino cuesta abajo al elenco de Belo Horizonte porque se quedó con un hombre menos desde los primeros minutos del compromiso, tras la expulsión de Gregore.

Copa Libertadores 2025

Nuevamente Palmeiras y Flamengo se iban a ver las caras en la definición de la Copa Libertadores, esta vez el escenario fue el Monumental de Lima, sitio en el que al ‘Mengao’ le traía buenos recuerdos, tras lo ocurrido con River Plate en 2019. Y sí, nuevamente las tierras peruanas le iban a traer alegrías, ya que con el gol de Danilo se iba a llevar el trofeo para Río de Janeiro y convertirse en el máximo brasilero en ganar la ‘Gloria Eterna’ con 5 consagraciones.

Se terminó el reinado de los equipos de Río de Janeiro

Después de 4 años culminó el reinado de los equipos de Río de Janeiro. Flamengo en 2022, Fluminense en 2023, Botafogo en 2024 y nuevamente el ‘Mengao’ en 2025 le dieron a la ciudad las últimas consagraciones de la Copa Libertadores; este sábado entre Palmeiras, de Sao Paulo, y Estudiantes de La Plata, de Buenos Aires, definirán al nuevo rey de América.

Estudiantes ya sabe lo que es ganarle una final de Libertadores a Palmeiras

Particularmente Estudiantes de La Plata y Palmeiras solo han disputado 3 partidos oficiales, con final feliz para los de Buenos Aires. Fue para la final de la Copa Libertadores de 1968. El ‘Pincha’ ganó la ida 2-1, el ‘Verdao’ empató la serie con un 1-3 y el partido definitivo fue 2-0 para el elenco argentino. Un dato no menor para lo que será el partido definitivo este sábado 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay.

Además, la última vez que Estudiantes ganó una Copa Libertadores, fue tras vencer a un cuadro brasilero. Lo hizo en la edición del 2009 cuando venció 2-1 cuando con un equipo comandado por Sebastián Boselli, Juan Sebastián ‘La Bruja’ Verón, Gastón ‘La Gata’ Fernández venció al elenco de Belo Horizonte y conquistó su cuarta corona de América.

Estudiantes ya dejó 2 brasileros en el camino de esta Copa Libertadores

Fernando Muslera con Estudiantes de La Plata/ Reuters.

Estudiantes de La Plata llega a esta final de Copa Libertadores después de haber vencido en los cuartos de final y en la semifinal a 2 equipos brasileros, un plus para arribar a Montevideo, Uruguay y consagrarse por quinta vez en el torneo de clubes más importantes de América. En cuartos derrotó 1-2 a Corinthians con el partido de vuelta en Sao Paulo; a Flamengo también lo dejó en el camino, tras el 0-0 en el global en los penales Fernando Muslera se olvidó del pésimo Mundial que había hecho para atajar 2 penales y darle al ‘Pincha’ el pasaje a la definición en Uruguay.

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