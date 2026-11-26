Horarios y canales para ver la final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata en Latinoamérica.

¿Dónde ver la final de Copa Libertadores 2026? | Claro Sports

Los torneos Conmebol del 2026 llegan a su fin con la final de la Copa Libertadores, la cual es entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata. Dicho encuentro, que es a partido único, se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, este sábado 28 de noviembre. Tras definirse la Sudamericana, ahora el turno es para esos dos elencos, uno brasileño y el otro argentino.

Horario y dónde ver el Palmeiras vs Estudiantes de la Plata de la final de la Copa Libertadores 2026

El duelo por el título del torneo más importante de clubes de Sudamérica empieza a las 5:00 p.m. (hora local), según lo establecido por Conmebol y tendrá lugar en el Estadio Centenario. A continuación relacionamos el horario y dónde ver para Colombia, México, Argentina y Brasil:

Colombia: 3:00 p.m. (ESPN, Disney + y Pluto Tv).

3:00 p.m. (ESPN, Disney + y Pluto Tv). México (centro): 2:00 p.m. (ESPN y Disney +).

2:00 p.m. (ESPN y Disney +). Argentina: 5:00 p.m. (Telefe, ESPN, Fox Sports, Disney + (plan premium) y Pluto Tv).

5:00 p.m. (Telefe, ESPN, Fox Sports, Disney + (plan premium) y Pluto Tv). Brasil: 5:00 p.m. (TV Globo, ESPN, Disney +, Globoplay y GE TV).

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Palmeiras vs Estudiantes de La Plata

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Alexander Barboza, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira; Jhon Arias y José Manuel López. D.T.: Abel Ferreira.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. D.T.: Alexander Medina.

Antecedentes y últimos resultados del Palmeiras vs Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata y Palmeiras cuentan con un único antecedente oficial en la historia de la Copa Libertadores, ocurrido en la recordada final de 1968. En aquella definición, el conjunto argentino se impuso 2-1 en el partido de ida en La Plata y el equipo brasileño ganó 3-1 la revancha en São Paulo. Debido a que en esa época no existía la diferencia de gol como criterio de desempate, la serie se resolvió el 16 de mayo de 1968 en un tercer encuentro disputado en el Estadio Centenario de Montevideo (el mismo escenario de la final de 2026), donde Estudiantes venció 2-0 con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón (quien marcó en los tres duelos) para conquistar el primer título continental de su historia. Más allá de esta serie oficial, ambos clubes solo se cruzaron en dos amistosos (en 1936 y en enero de 1969), acumulando más de 57 años sin enfrentarse.

Pronóstico Copa Libertadores 2026: ¿Quién es el favorito del Palmeiras vs Estudiantes de La Plata según la IA?

Para Gemini, la IA de Google, la final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario promete un choque de estilos muy equilibrados entre dos especialistas en instancias decisivas. Por un lado, Palmeiras llega respaldado por el poderío ofensivo y la jerarquía individual de un plantel acostumbrado a pelear títulos continentales bajo la conducción de Abel Ferreira. Por el otro, Estudiantes de La Plata apuesta a su histórica mística copera, el orden defensivo y la experiencia de referentes como Fernando Muslera, Marcos Rojo y Guido Carrillo para compensar ausencias sensibles como la del suspendido Baltasar Rodríguez.

Al tratarse de un encuentro a partido único y con el antecedente de dos equipos muy sólidos en las fases previas, se espera un desarrollo cerrado y táctico, donde los detalles, la pelota parada y la eficacia en las áreas serán determinantes para definir al campeón.

Le puede interesar