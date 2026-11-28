La última convocatoria de Hansi Flick para el Barcelona vs Deportivo de la Coruña tiene varios futbolistas de vuelta en pleno maratón rumbo al fin de año

Lamine Yamal regresa al Barcelona | Reuters

El Barcelona visita al Deportivo de La Coruña este domingo 28 de noviembre en el Estadio de Riazor, en actividad de la jornada 14 de LaLiga. El encuentro forma parte del maratón de partidos que afrontará el conjunto azulgrana antes de Navidad, aunque llegará con buenas noticias en su plantilla. Hansi Flick, entrenador del equipo catalán, informó en conferencia de prensa que Rodri Hernández, Andreas Christensen y Lamine Yamal volverán a estar disponibles después de superar sus respectivos problemas físicos.

El estratega alemán confirmó que los tres futbolistas viajarán a tierras gallegas. La prensa que sigue la actualidad del conjunto azulgrana respaldó el anuncio de Hansi Flick, pues los jugadores fueron vistos con el resto de sus compañeros durante los últimos entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Sus reincorporaciones serán fundamentales ante el apretado calendario que afronta la institución en el cierre de 2026.

“Cuando firmas un contrato con el Barça ya sabes lo que te espera, la presión que hay. Los jugadores también lo saben. Es un privilegio porque luchas por todos los títulos. La presión es alta pero si ganamos las emociones son geniales. Estamos trabajando duro para hacer felices a los aficionados culés”, declaró el entrenador germano.

El Barcelona encabeza la clasificación con 36 puntos, tres por encima del Real Madrid, por lo que la pelea por el título comienza a tomar mayor exigencia. El propio técnico reconoció ante los medios de comunicación que la presión es habitual en clubes de esta magnitud y en este tipo de escenarios; sin embargo, el objetivo del equipo se mantiene claro.

“Como he dicho siempre, tenemos una gran calidad en la plantilla y es importante dar minutos a todos. Tenemos que gestionar y tener en cuenta a los lesionados, no es una situación sencilla. Por nuestro estilo, es importante que los jugadores estén frescos”, recalcó el estratega.

El Barcelona todavía no cuenta con su plantilla completa, ya que Marc Bernal y Alejandro Balde continúan con sus respectivos procesos de recuperación. No obstante, los regresos representan un avance para un equipo que deberá distribuir sus esfuerzos entre la Champions League, la Copa del Rey y LaLiga. El conjunto catalán inició el pasado 22 de noviembre un maratón de encuentros frente al Villarreal, que concluirá el 20 de diciembre ante la Real Sociedad, con un total de nueve partidos en menos de un mes.

“El calendario nunca es una excusa. Es como es. Al final siempre tienes presión en tu trabajo, da igual si juegas antes o después que tus rivales. Por supuesto echaremos un ojo a lo que hagan, pero lo que tenemos que hacer es jugar nuestro mejor fútbol y pensar en ganar siempre. Esto es el Barça y es lo que toca, nada más”, indicó Hansi Flick.