Siga todos los detalles de la gran cita continental, que se lleva a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo.

Palmeiras vs Estudiantes de La Plata, en vivo | Claro Sports

Finaliza la Copa Libertadores con un partido que genera ilusión. Palmeiras y Estudiantes de La Plata se ven las caras en el Centenario de Montevideo por la apodada ‘Gloria Eterna’. El conjunto brasileño espera romper la sequía de cinco años sin llevarse el título más importante de Sudamérica, mientras que los argentinos llevan 17 años sin dar la vuelta olímpica en la mencionada competición.

Ambos ya se vieron las caras en una cita cumbre. Estudiantes, hace 58 años, derrotó a Palmeiras en una serie que necesitó un partido de desempate. La ida fue 2-1 a favor del Pincharrata, mientras que la vuelta culminó 3-1 para el Verdao. El tercer compromiso terminó 2-0 a favor del equipo de La Plata en Montevideo, preciso la ciudad que hoy alberga la gran final.

¿A qué hora juega Palmeiras vs Estudiantes de la Plata y dónde ver en vivo hoy, 28 de noviembre de 2026?

Este duelo, válido por la cita cumbre de la Copa Libertadores, tendrá su pitazo inicial en los siguientes horarios:

México: 14:00 horas.

14:00 horas. Colombia: 15:00 horas.

15:00 horas. Argentina: 17:00 horas.

17:00 horas. Brasil: 17:00 horas.

17:00 horas. Estados Unidos: 15:00 (ET), 14:00 (CT) y 12:00 (PT).

15:00 (ET), 14:00 (CT) y 12:00 (PT). Centroamérica: 14:00 horas.

Alineaciones de Palmeiras vs Estudiantes de la Plata: así salen a la final de la Copa Sudamericana 2026

Así forma Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Alexander Barboza; Augstín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Ramón Sosa, Jhon Arias y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Así forma Estudiantes de la Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez , Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobío Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

¿Quién es favorito para ganar la final de la Copa Libertadores 2026?

De acuerdo con las casas de apuestas y los análisis deportivos, Palmeiras llega como el gran favorito a llevarse la gran final de la Libertadores. De hecho el equipo brasileño es el más obligado, puesto que cuenta con más profundidad de plantilla y la frustración encima de no dar la vuelta olímpica en el Brasileirao. La balanza, en la previa, se inclina hacia el equipo dirigido por Abel Ferreira.

Del otro lado, Estudiantes llega con la camiseta inflada después de eliminar al campeón Flamengo. Desde su solidez defensiva, la presencia de un arquero como Fernando Muslera y el ataque guiado por Guido Carrillo, el conjunto argentino espera dar el golpe en la mesa y reencontrarse con su mística copera.

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