Pablo Repetto da detalles del regreso de Andrés Mosquera Marmolejo: ¿Ataja contra Vasco da Gama?
Independiente Santa Fe busca clasificar a semis de la Sudamericana frente a Vasco da Gama pese a bajas médicas importantes.
Independiente Santa Fe está a pocas horas de enfrentar a Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, partido crucial para las aspiraciones del equipo en seguir en competencia. Desde hace unos días Andrés Mosquera Marmolejo es baja, quien es el arquero titular.
Pese a su ausencia, Weimar Asprilla ha cumplido con reemplazarlo en el arco ‘Cardenal’, al punto que su aporte fue clave para la clasificación a esa instancia. Recordemos que el portero convirtió el último penal de la tanda ante River Plate y que también fue determinante en esa definición en suelo argentino.
Si bien Pablo Repetto ha sabido manejar la situación, es normal que el hincha se pregunte por cuándo puede volver Marmolejo. En esa línea, el propio entrenador entregó unas declaraciones en las cuales dio detalles sobre el regreso del guardameta, quien está cerca de tener el alta médica.
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¿Le alcanza para la convocatoria contra Vasco da Gama?
“Marmolejo está bien, evaluaremos en qué estado está para ver si está o no para este partido. Seguro estará para el viernes si no está para este”, dijo en estratega del ‘León’ en una reciente atención a medios. Tener presente que ese otro compromiso al que hace referencia es contra Deportes Tolima por la Liga BetPlay.
Los otros jugadores en departamento médico
“Omar (Frasica) sigue en recuperación. Hemos decidido con el jugador y el cuerpo médico que sea una recuperación al 100%. Se había recuperado pero recayó, esta todavía en recuperación. Y Víctor (Moreno) estaba con una molestia mínima. Pensando en este partido nos pidió el cambio (vs Fortaleza), pero estamos bien”.
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La ilusión de avanzar de ronda en la Sudamericana
“Uno se va ilusionando de acuerdo a lo que ve en el equipo. Nos tocó River que es un equipo de Copa Libertadores por el plantel que conocemos. Entonces si pudiste con River, podés, pero queda mucho todavía, tenemos que ir paso a paso. Vasco es un muy buen equipo, está muy bien independientemente que perdió con Fluminense. Soñamos también, pero hoy pensando en Vasco”.