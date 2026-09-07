Infranqueable: Johan Mojica no para de destacar con el Getafe

El lateral izquierdo colombiano de 34 años, Johan Mojica, fue titular y el más destacado de la defensa del Getafe ante Celta de Vigo.

Johan Mojica | Foto por CESAR ORTIZ GONZALEZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Se cerró la fecha número cuatro de LaLiga 2026-2027 con presencial colombiana. Getafe hizo las veces de local, en el Coliseum Alfonzo Pérez, para verse las caras con el Celta de Vigo. Dos equipos que buscan una temporada tranquila en cuestión de la zona de descenso y sorprender con una clasificación a competición europea. En el club anfitrión, Johan Mojica, fue titular y clave para el juego.

Mucha paridad se vio en suelo español. En la primera mitad, Getafe fue un poco más y pudo reflejarlo en el marcador. Al minuto 21, Martín Satriano clavó el primer gol del partido y empezó la fiesta para los hinchas azules. No obstante, el segundo tiempo fue completamente diferente. Celta de Vigo salió con todo y Carl Starfelt empató el partido tras un lindo pase de Hugo González.

El lateral izquierdo colombiano, Johan Mojica, fue clave en el desarrollo del juego para el Getafe. Pues, desde el minuto 67, su equipo jugó con inferioridad numérica dada la expulsión por doble amarilla de Zaid Romero. Sin el defensor central en cancha, los dirigidos por José Bordalás se vieron claramente disminuidos.

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Así le fue a Johan Mojica ante Celta de Vigo

Johan Mojica fue titular y disputó la totalidad del encuentro entre Getafe y Celta de Vigo por la cuarta jornada de la LaLiga 2026-2027. El futbolista de 34 años fue fundamental para su equipo siendo un oxigeno constante por la banda izquierda y teniendo la mejor calificación en cuanto a los defensores locales se refiere.

12 de 15 pases acertados, un pase clave, uno de dos pases largos completados, uno de cinco centros exitosos, ocho despejes y una recuperación, fueron los números del lateral izquierdo colombiano. Datos y estadísticas que lo dejaron como el defensor calificado del partido.

Con esta nueva actuación, Johan Mojica ya acumula cinco partidos jugados con la camiseta del Getafe de España. Juegos en los que se ha reportado con un gol y una asistencia, ambos registros en la UEFA Conference League 2026-2027. Ahora, el próximo partido de los madrileños será ante Deportivo La Coruña el próximo domingo 13 de septiembre en condición de local.

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