¡Hace 30 años! Santa Fe ya sabe lo que es eliminar a Vasco da Gama

Los únicos dos antecedentes directos se dieron en el marco de la Copa Conmebol y el Cardenal consiguió el paso a la final.

Jugadores de Santa Fe. – Vizzor Image.

Este martes, arranca una nueva fase en la Copa Sudamericana 2026. Una de las sorpresas de la competición ya fue dada por Santa Fe, que eliminó a River Plate por penaltis en el Más Monumental y accedió a los cuartos de final. Ahora el desafío por seguir avanzando en el certamen es contra Vasco da Gama, iniciando con el partido de ida que se jugará en El Campín de Bogotá este martes.

No es la primera primera vez que estos dos cuadros se enfrentan. De hecho, los únicos dos antecedentes registrados se dieron hace 30 años en una situación que también era determinante y en la que el Cardenal sacó del camino al equipo brasileño en un torneo oficial. Desde ahí, el panorama ha cambiado bastante en cuanto al desarrollo de las ligas de ambos países y está por verse si se revalida lo visto o hay revancha.

El duelo se dio en las semifinales de la Copa Conmebol 1996. Este fue un certamen que también ocupó un segundo orden de importancia en el continente por detrás de la Copa Libertadores y que solamente organizó ocho ediciones entre 1992 y 1999. Se desarrollaba con un formato sencillo en el que 16 equipos participantes se organizaban en llaves a partir de octavos de final.

Pues en esa quinta edición, Santa Fe había sobrepasado a Unión Atlético Táchira de Venezuela y a Bragantino de Brasil. Por su parte, Vasco da Gama sobrepasó a Deportes Tolima y a Emelec de Ecuador. El cuadro de desarrollo los cruzó en la disputa directa por llegar a la final de un evento que siempre estuvo dominado por conjuntos del gigante sudamericano o de Argentina.

El juego de ida se dio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro el 29 de octubre. El conjunto Cruzmaltino hizo su tarea de local y se quedó con la victoria 2-1, gracias a un doblete de Ranielli. Por su parte, Francisco Wittingham se encargó de apuntar el descuento al minuto 89, que sería determinante para lo que se darías más adelante en la altura de Bogotá dos semanas después.

La vuelta en El Campín se dio el 13 noviembre y, aunque no era favorito, el Cardenal se aferró a la ilusión de un gol que lo metiera en la contienda. En 40 minutos, Róbert Villamizar dio la única anotación para Santa Fe, que dejaba el global en empate y mandaba todo a la definición por penaltis. Durante los cinco lanzamientos iniciales, Wittingham y Edmundo erraron, pero fue el fallo de Joao Luiz el que dejó el 6-5 definitivo.

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El equipo albirrojo clasificó entonces a la gran final de esa Copa Conmebol 1996 frente a Lanús, pero no pudo festejar. La ida tuvo al elenco argentino como local y logró un 2-0 con los goles de Oscar Mena y Ariel Ibagaza. En el duelo definitivo en Bogotá, Wittingham volvió a figurar con una anotación temprana, pero que resultó insuficiente para emparejar la serie.

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