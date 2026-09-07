El año de Pato O’Ward: supera a Adrián Fernández y va por más en 2027

El piloto regiomontano firmó un gran 2026 y ya pienso en superarse para el próximo año

Pato O’Ward tuvo un gran 2026. | Reuters.

Patricio O’Ward ha concluido la temporada 2026 de la IndyCar Series consolidado como una superestrella de la categoría, pero con tareas cruciales de cara a 2027. Su cuarto lugar general en el campeonato con 522 puntos, adornado por tres victorias, refleja un piloto de élite capaz de lo imposible, pero que aún sufre por la falta de consistencia del garaje de Arrow McLaren en circuitos permanentes.

Cuando Pato y el monoplaza número 5 se encuentran en armonía, el mexicano es prácticamente imbatible. Sin embargo, la dolorosa jornada final el fin de semana en Laguna Seca, donde un undécimo puesto sepultó sus opciones de subcampeonato frente a Kyle Kirkwood y su ya excompañero de equipo Christian Lundgaard; puso de manifiesto que el equipo de Woking todavía tiene mucho por resolver.

Su fin de semana en el óvalo de Milwaukee Mile el pasado 30 de agosto, quedará en los libros de historia: al ganar dos carreras el mismo domingo, se convirtió en el máximo ganador mexicano en la historia de la IndyCar con 12 triunfos, superando la mítica marca de Adrián Fernández.

En óvalos y circuitos mixtos rápidos, el “índice de agresividad efectiva” de Pato sigue siendo el más alto de la parrilla. Sus triunfos no se basan solo en velocidad pura, sino en la paciencia y precisión para ejecutar rebases en momentos límite.

El gran enemigo de O’Ward en 2026 fue arrancar rezagado. El Arrow McLaren tendió a devorar sus compuestos más rápido que los autos de Chip Ganassi o Andretti, dejando a Pato atrapado en estrategias difíciles de llevara cabo en medio del tráfico.

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El panorama para 2027 cambiará de forma radical en las filas de Arrow McLaren. Con la salida de Christian Lundgaard y la llegada de Scott Dixon y Felix Rosenqvist, Patricio O’Ward asumirá el liderato absoluto de la organización, al mando en gran parte del desarrollo técnico del coche y será la voz cantante del proyecto recaerán sobre los hombros del regiomontano.

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