En zona roja: así llega Vasco Da Gama a la llave ante Santa Fe por Copa Sudamericana

El técnico Pedro Emanuel se debatió si enfocar todas sus cartas en el Brasileirao, o en su defecto, pelear al más alto nivel en el frente internacional.

Vasco Da Gama tras su caída ante Fluminense | REUTERS

Independiente Santa Fe ya alista motores para una nueva cita de Copa Sudamericana. El ‘Cardenal’, de presente algo irregular en la Liga, enfoca todas sus energías en seguir adelante rumbo al sueño de unas nuevas semifinales. Vasco Da Gama, uno de los clubes más tradicionales de Brasil, buscará ser la piedra en el camino.

El cuadro bogotano viene de orquestar una hazaña en todo el sentido de la palabra. Nunca había dejado fuera del camino a River Plate en una llave directa, hasta que en el mítico Monumental, en tanda de penales, Wéimar Asprilla se encargó de marcar el tanto final que le dio esa enorme alegría al hincha capitalino. Del otro lado, Vasco Da Gama despachó sin ningún contratiempo a Olimpia de Paraguay con 1-4 en el global.

Aunque los cariocas siguen vivos en varios frentes, lo que más preocupa es su situación en el Brasileirao. Claro está que tiene suficientes méritos para haber llegado a la fase de cuartos, además de las semifinales en la Copa de Brasil, pero en Liga está muy colgado el equipo dirigido por Pedro Emanuel. Corre riesgos de incluso perder la categoría.

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La lucha por no descender en Brasil es muy intensa. Cuatro equipos por temporada son relegados a la Serie B del país, y sin duda, muchos clubes históricos han tenido esa mancha imborrable de haberse despedido de la competencia. En el caso de Vasco Da Gama, que ha bajado a la ‘B’ cuatro veces en su historia, ocupa la 17° casilla con 25 puntos, ubicándose en zona roja.

Así llega Vasco Da Gama

Su último partido dejó un saldo negativo. En su visita al Maracaná, por la fecha 26 del Brasileirao, cayó por la mínima (1-0) a manos de Fluminense. El famoso ‘Clásico de los Gigantes’ quedó a favor del elenco ‘Tricolor’ con anotación de Lucho Acosta.

Eso sí, el partido fue totalmente engañoso en su marcador. La visita llegó más veces y provocó un mar de dolores de cabeza, en especial el primer tiempo, pero Acosta, apenas un rato después de entrar desde el banco, rompió el cero y rindió tributo a la eficacia.

La caída fue una piedra en el camino para Vasco Da Gama. Cerró en zona roja después de haber firmado tres triunfos al hilo en todo concepto. En definitiva llega en un momento realmente incómodo. En Liga va muy mal, pero en las copas parece ser otro Vasco.

Sin Andrés Gómez ni Carlos Cuesta, quienes forman parte de la cuota cafetera en el equipo, el ‘Gigante de la Colina’ viajó a Bogotá para afrontar este duelo que no deja de ser menos importante. Después de su visita a Santa Fe, se medirá ante Gremio el sábado 12 de septiembre. Por ahora, para el entrenador del cuadro brasileño, será más importante el duelo contra los de Porto Alegre.

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