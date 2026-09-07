Independiente Santa Fe vs Vasco Da Gama, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

Conozca lo que debe saber rumbo al duelo crucial entre colombianos y brasileños, por la ida de Copa Sudamericana.

Santa Fe vs Vasco Da Gama: hora y dónde ver | Claro Sports

Llega posiblemente el juego más importante de Santa Fe en lo corrido del año. El ‘Cardenal’ sueña con su segunda Copa Sudamericana, pero primero, deberá tumbar a otro grande del continente. Vasco Da Gama, el brasileño que dejó en el camino al DIM hace un par de llaves, será su rival en esta fase de ocho mejores.

La ida será en Bogotá con obligación para el local. La escuadra carioca no llega con varias piezas fundamentales, ya que le apuesta todas sus cartas al Brasileirao en aras de evitar el descenso. A través de Claro Sports, consulte todo lo que debe saber sobre este duelo.

Horario y dónde ver el Santa Fe vs Vasco Da Gama de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Este duelo tendrá lugar en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el próximo martes 8 de septiembre. El pitazo inicial está pactado para las 5:00 p.m. (hora COL), así como las 19:00 (hora BRA). La vuelta será exactamente en siete días a la misma hora en el Estadio Sao Januario de Río.

MÁS INFORMACIÓN: Posibles alineaciones de Santa Fe vs Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana 2026

Respecto al canal para ver el juego, DSports tiene los derechos de dicho enfrentamiento. Por vía streaming se podrá mirar en la plataforma de DGO y Paramount+. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles minuto a minuto del compromiso.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Santa Fe vs Vasco Da Gama

Santa Fe: Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Maximiliano Lovera y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Vasco Da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Lucas Pitón; Santiago Sosa, Tche Tche, Johan Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira y Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Pronóstico Copa Sudamericana 2026: ¿Quién es el favorito del Santa Fe vs Vasco Da Gama según la IA?

Según el veredicto de ChatGPT, primeramente para la ida, hay una inclinación ligera hacia Independiente Santa Fe. La IA manifiesta que el duelo podría ser muy cerrado, físico y de pocos goles. Encima Vasco Da Gama no llega con varias figuras, entre ellas Carlos Gómez, el extremo más desequilibrante del equipo.

Para la llave en sí, la apuesta futbolística es para el equipo colombiano con un 55%-45%. Si los dirigidos por Pablo Repetto logran llegar a brasil con ventaja, ve muy altas las posibilidades de acceder. El partido del Campín será más que trascendental.

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