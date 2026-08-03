¿Retiro a la vista? Ospina recae de su lesión y se aleja del debut con Atlante

Tras sufrir una lesión previa, el colombiano consultará con su cirujano para determinar su continuidad en el club

El guardameta colombiano David Ospina no podrá estrenarse con el Atlante en el debut de los Potros de Hierro dentro de la Leagues Cup 2026 frente al Vancouver Whitecaps. Miguel Herrera confirmó que el guardameta colombiano volvió a resentirse del codo durante los entrenamientos y decidió detener su preparación para consultar al médico que lo operó.

La situación ha generado dudas sobre la continuidad profesional del arquero, quien llegó al conjunto azulgrana con la intención de convertirse en una de sus figuras para el Apertura 2026. De acuerdo con el técnico, la evolución de la lesión será determinante para conocer si Ospina puede integrarse al plantel o si deberá reconsiderar su futuro como futbolista.

“David tiene una situación de un brazo, la cual ha puesto en duda si realmente va a ser jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas y actitud positiva, pero desafortunadamente en este proceso de trabajo volvió a resentirse del codo donde tiene una operación de hace tiempo y que le ha venido pagando factura de estos días y antes del Mundial y ha decidido parar”, explicó Herrera en conferencia de prensa.

Ospina será revisado por el médico que lo operó

El colombiano decidió suspender la actividad para someterse a una nueva valoración con el especialista encargado de su intervención. Ospina sufrió una fractura en el codo derecho en enero de 2023, cuando defendía al Al Nassr, y tuvo que pasar por una cirugía antes de comenzar un proceso de rehabilitación.

“Ha decidido parar para que lo revise el doctor que lo operó”, agregó el entrenador, quien no estableció un plazo para conocer el diagnóstico ni para una eventual reincorporación. “Si David está al 100 y él quiere seguir, continuar con este proyecto de carrera para su cierre y su ciclo de futbolista, que es decisión de él, es bienvenido. Nosotros pensamos en él, pero si no tenemos un gran arquero en la portería y ya pensaremos qué es lo que sigue para nosotros”.

La recaída aparece cuando Atlante se prepara para regresar al plano internacional. El conjunto mexicano visitará este martes al Vancouver Whitecaps en el BC Place, en el inicio de su participación en la Leagues Cup.

Óscar Jiménez se queda con la titularidad

Ante la ausencia de Ospina, Miguel Herrera respaldó a Óscar Jiménez como el portero titular. El estratega aseguró que el guardameta ha respondido durante los entrenamientos y se ha ganado la oportunidad de comenzar el torneo internacional.

“Yo empecé con Óscar y él me ha demostrado que está peleando y levantando la mano. Si David queda bien y el doctor le da el ‘okay’, vendrá a encontrarse con que Óscar está levantando muy fuerte la mano y quiere ser el titular”, señaló.

Herrera fue contundente al explicar que actualmente no existe una competencia abierta por la portería, pues Jiménez ocupa el primer lugar en la consideración del cuerpo técnico. “Hoy en día Óscar es el titular, no pienso en otro portero que no sea él”, afirmó.

Atlante aguardará los resultados de los estudios para conocer si Ospina podrá retomar los trabajos. Mientras tanto, el experimentado arquero permanecerá fuera de competencia y su posible debut quedará aplazado de manera indefinida.

La lesión que marcó a Ospina: fractura de codo y una cirugía en 2023

La situación que atraviesa David Ospina con el Atlante tiene como antecedente una grave lesión sufrida durante su etapa con el Al-Nassr de Arabia Saudita. El 14 de enero de 2023, el guardameta colombiano tuvo que abandonar en camilla el partido ante Al-Shabab después de sufrir una fractura en un hueso de su codo derecho.

El arquero fue trasladado de urgencia a un centro médico tras el encuentro y posteriormente viajó a Madrid, España, donde fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Olympia. La operación consistió en la reconstrucción de la cabeza radial y la reinserción del ligamento colateral medial del codo.

En aquel momento, Al-Nassr informó que Ospina tendría una recuperación estimada de al menos seis semanas, aunque el tiempo dependía de su evolución y del proceso de rehabilitación. El colombiano había sido titular indiscutible del equipo saudí antes de la lesión, con 13 partidos disputados en la Liga Profesional Saudí y una de las mejores defensas del campeonato.

Ahora, más de tres años después, el codo vuelve a representar una preocupación en la carrera del experimentado guardameta. La recaída durante los entrenamientos con Atlante obligó a Ospina a detener su preparación y regresar con el especialista que realizó aquella intervención para conocer el diagnóstico y definir los siguientes pasos de su recuperación.

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