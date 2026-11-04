Tigres, del sueño de dos finales al fracaso: así se derrumbó el equipo en el Apertura 2026

Te presentamos la cronología de la debacle del conjunto felino en tan solo un semestre

Tigres pasó de disputar dos finales en cinco meses a protagonizar uno de sus mayores fracasos deportivos de la última década. El equipo universitario quedó eliminado de la Liguilla del Apertura 2026 con dos jornadas todavía por disputarse, poniendo fin a una larga etapa de protagonismo en la Liga MX.

El desplome de los felinos no ocurrió de la noche a la mañana. Durante el segundo semestre de 2026, Tigres vivió una serie de cambios institucionales, decisiones deportivas y salidas inesperadas que terminaron por transformar el rumbo de la institución.

Después de 15 jornadas, los universitarios apenas consiguieron 15 puntos de 45 posibles, producto de tres victorias, seis empates y seis derrotas, para una efectividad de apenas 33.3 por ciento. El equipo que meses atrás peleaba por campeonatos terminó hundido en la parte baja de la clasificación general, sin posibilidades de alcanzar uno de los ocho boletos disponibles para la Liguilla.

La crisis comenzó a tomar forma desde junio, cuando Tigres inició una nueva etapa administrativa con la salida de Mauricio Culebro y la llegada de Carlos Emilio González a la presidencia. A partir de ese momento, la institución experimentó una serie de movimientos que coincidieron con el deterioro de sus resultados deportivos.

1 de junio: Mauricio Culebro deja la presidencia de Tigres

Después de cinco años al frente de la institución, Mauricio Culebro terminó su gestión como presidente de Tigres para emprender una nueva etapa profesional en Atlanta. Su salida representó el final de una administración que había conseguido mantener al equipo entre los principales protagonistas del futbol mexicano.

Carlos Emilio González asumió la presidencia del club, iniciando una nueva gestión sin experiencia previa en puestos directivos dentro de la Liga MX. El cambio abrió un periodo de decisiones importantes para la estructura deportiva de los universitarios, que enfrentaban el desafío de renovar su proyecto sin perder competitividad.

24 de julio: Ángel Correa abandona Tigres y se marcha a River Plate

Uno de los primeros movimientos que sacudieron al equipo fue la salida de Ángel Correa. El delantero argentino había llegado como una de las contrataciones más importantes de Tigres, pero apenas un año después terminó su etapa con la institución para incorporarse a River Plate.

Su transferencia estuvo acompañada de versiones sobre el deseo del futbolista de regresar al fútbol argentino. La partida de Correa significó la pérdida de uno de los principales referentes ofensivos del plantel y obligó al equipo a buscar nuevas soluciones en ataque.

La salida resultó especialmente significativa porque Tigres había apostado por el argentino como una figura capaz de liderar su proyecto deportivo.

28 de julio: Guido Pizarro renuncia después de dos jornadas

El siguiente golpe llegó desde el banquillo, Guido Pizarro sorprendió con su renuncia a la dirección técnica de Tigres después de apenas dos jornadas disputadas del Apertura 2026. El argentino había asumido el desafío de dirigir al equipo tras su etapa como futbolista, pero su salida dejó al conjunto universitario sin un entrenador definitivo en el arranque del campeonato.

La institución recurrió a un cuerpo técnico interino durante más de 20 días, mientras buscaba una solución para el banquillo. La situación provocó que Tigres atravesara una parte importante del inicio del torneo en medio de una transición deportiva.

Tigres y su crisis explicada en una línea del tiempo. | Claro Sports.

20 de agosto: Víctor Manuel Vucetich llega con doble responsabilidad

La reestructuración continuó con una decisión inesperada, Víctor Manuel Vucetich, entrenador identificado históricamente con los Rayados de Monterrey, llegó a Tigres para asumir la dirección técnica de manera interina y ocupar simultáneamente la vicepresidencia deportiva.

El nombramiento colocó al experimentado estratega al frente de dos áreas fundamentales de la institución: la conducción del primer equipo y la planeación deportiva.

Su llegada representó un cambio importante en la estructura del club, que buscaba recuperar estabilidad después de la salida de Guido Pizarro. Sin embargo, los resultados no alcanzaron para revertir la crisis que atravesaba el equipo.

20 de agosto: Gerardo Torrado deja la dirección deportiva

El mismo día de la llegada de Vucetich se produjo otro movimiento dentro de la estructura institucional, Gerardo Torrado dejó su cargo en la dirección deportiva de Tigres en medio de la reorganización encabezada por la nueva presidencia. Su salida coincidió con el nombramiento de Vucetich como vicepresidente deportivo, una decisión que modificó la distribución de responsabilidades dentro del club.

De esta manera, Tigres acumuló en menos de tres meses un cambio de presidente, la salida de una figura ofensiva, la renuncia de su entrenador y una reestructuración de su dirección deportiva.

Noviembre: Tigres queda eliminado de la Liguilla con dos jornadas pendientes

La acumulación de cambios terminó acompañada por una campaña de resultados insuficientes, después de 15 jornadas, Tigres solamente consiguió tres victorias, seis empates y seis derrotas, números que reflejan las dificultades que enfrentó durante todo el campeonato.

Los universitarios sumaron 15 puntos de 45 disponibles y quedaron eliminados matemáticamente de la Liguilla con dos partidos todavía por disputar. La eliminación puso fin a una prolongada etapa en la que Tigres se había acostumbrado a competir en las fases finales del futbol mexicano.

El contraste resulta contundente: en cuestión de meses, Tigres pasó de disputar finales a quedarse sin posibilidades de pelear por el campeonato antes de terminar la fase regular.

¿Qué sigue para Tigres después del fracaso del Apertura 2026?

La eliminación abre un nuevo periodo de decisiones para la institución encabezada por Carlos Emilio González. Tigres deberá evaluar el desempeño del plantel, la continuidad de su estructura técnica y las necesidades deportivas de cara al Clausura 2027.

Uno de los principales desafíos será definir el alcance de la reconstrucción, especialmente bajo la visión presupuestal que ha planteado la actual presidencia. También estará pendiente el papel que desempeñará Víctor Manuel Vucetich, quien llegó para ocupar la vicepresidencia deportiva y asumir temporalmente la dirección técnica.

El Apertura 2026 dejó una lección para la institución: la estabilidad que caracterizó a Tigres durante su época de mayor éxito desapareció en un semestre marcado por decisiones y resultados adversos. Cinco meses fueron suficientes para que Tigres pasara de la ilusión de competir por títulos a enfrentar una de las eliminaciones más dolorosas de su historia reciente.

Ahora, el reto no será solamente regresar a la Liguilla, sino recuperar el protagonismo que convirtió al conjunto universitario en uno de los equipos más importantes del futbol mexicano.