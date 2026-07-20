Oficial: David Ospina refuerza a Atlante tras el Mundial 2026

El portero colombiano, aunque no sumó minutos, estuvo convocado con la Selección Colombia en la reciente cita orbital.

David Ospina, en un partido. – Vizzor Image.

Luego de varios días en que circularon informaciones que apuntaban al fichaje de David Ospina por Atlante, el movimiento se ha concretado. El club del Distrito Federal ha oficializado que el portero colombiano llega para vestir sus colores. Se trata de un refuerzo con bastante experiencia para buscar protagonismo en un semestre que acaba de arrancar.

El antioqueño se une al equipo del pueblo luego de haber estado presente en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Aunque no sumó minutos en los cinco partidos disputados por el combinado cafetero, fue incluido dentro del listado definitivo de Néstor Lorenzo en calidad de tercera opción para el arco, por detrás de Camilo Vargas y Álvaro Montero. La Tricolor se despidió en los cuartos de final a manos de Suiza.

Ospina acaba de salir libre de Atlético Nacional, cuadro en el que se formó y al que retornó tras una prestigiosa carrera de muchos años en el fútbol europeo. Cuando volvió al cuadro Verdolaga, se pensaba que era para hacer los últimos años de su carrera y retirarse. No obstante, su decisión fue seguir activo y Atlante vio una oportunidad para hacerse con sus servicios.

“Recién desempacado del Mundial 2026. ¡Bienvenido al Equipo del Pueblo, David Ospina! Es momento de defender a los históricos Potros de Hierro del Atlante”, fueron las palabras que la institución azulgrana destacó para el anuncio. Superados satisfactoriamente los exámenes médicos y los requerimientos contractuales, será una opción para que Atlante encuentre seguridad defensiva.

Recién desempacado del #Fıfaworldcup2026 🏆🇨🇴 ¡Bienvenido al Equipo del Pueblo, @D_Ospina1!



Es momento de defender a los históricos Potros de Hierro del Atlante.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/bakys5lYNk — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 20, 2026

Entre los equipos de mayor prestigio por los que el golero cafetero pasó fueron el Arsenal de Inglaterra y el Napoli de Italia. Sus buenas condiciones le valieron asegurar la titularidad del arco de la Selección Colombia durante la era de José Pékerman, considerada por muchos como la más exitosa del rentado cafetero en su historia. Está próximo a cumplir 38 años.

Quedará en manos de Miguel Piojo Herrera evaluar en qué condiciones llega para tenerlo en cuenta en los que viene. En la primera jornada de la Liga MX, Atlante cayó 2-1 en su visita a Necaxa. La oportunidad de levantar cabeza será jugando como local frente a América en próximo viernes, 24 de julio. Hay expectativa por ver si alcanza a estar disponible para realizar su estreno.

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